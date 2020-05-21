الصين تطور دبابة على أساس "تايب-59" للتدريب...صور

كتبت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الدبابة في الصورة لها أوجه تشابه معينة مع دبابة تايب 96. تم تجهيز الدبابة غير المعتادة ببرج من نفس الشكل ومزودة بسبطانة 125 مل. ومع ذلك، تتميز الدبابة المطورة بفتحة ثانية تقع بجانب فتحة السائق.

Новые китайские ходовые тренажеры на базе Тип 59 засветились на полигоне. pic.twitter.com/gZFppWF77S — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) May 20, 2020

الدبابة الصينية الجديدة هي دبابة تدريب فرق الدبابات على مهارات القيادة لمثل هذه المركبات. يوجد داخل دبابة التدريب مكان للمدرب، حيث يتم توفير شاشة ملونة لتتبع تصرفات السائق - الطالب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمدرب مراقبة حالة وحدة الطاقة والمعايير الأخرى للدبابة من خلال اللوحة الإلكترونية، حسب الصحيفة.

تمكنت القيادة العسكرية الصينية من العثور على استخدام للدبابات القديمة تايب 59، والتي تم إخراجها من الخدمة، مع الحفاظ على موارد المركبات القتالية الحديثة المستخدمة في الجيش.