"روس أوبورون إكسبورت" تعلن عن استعداد روسيا لتصدير أحدث الرادارات

روسيا مستعدة لبيع أحدث محطة رادار "59إن6-تي إي" للعملاء الأجانب، والتي يمكنها الكشف عن الأهداف الأسرع من الصوت، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لـ"روس أوبورون إكسبورت".

وقالت الشركة المصدرة (ضمن "روستيخ")، إن روسيا بدأت في الترويج في السوق العالمية لمحطة رادار متنقلة قادرة على اكتشاف مختلف الأجسام الجوية، بما في ذلك الأهداف الأسرع من الصوت.

وبحسب الشركة، أخذ المتخصصون في تطوير نسخة التصدير من المحطة في الاعتبار الأهمية المتزايدة لأنظمة الدفاع الجوي في ضمان أمن الدول.

وقال ألكسندر ميخييف، المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت"، إنهم بالإضافة إلى ذلك، قاموا بتحليل احتياجات العملاء الأجانب لزيادة القدرات الاستخباراتية لوحدات الدفاع الجوي وتقسيماته الفرعية.