غواصة "كنياز فلاديمير" تنهي اختباراتها في البحر الأبيض

أنهت الغواصة الاستراتيجية "كنياز فلاديمير" الاختبارات في البحر الأبيض التي جرت منذ 12 مايو/ أيار.

أعلن رئيس الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي، القبطان فاديم سيرغا، أن الاختبارات للغواصة أجريت أولا على السطح ثم في وضع تحت الماء. وكان قد أجري الجزء الرئيسي من الاختبارات للغواصة بما في ذلك إطلاق الصواريخ والطوربيدات تحت الماء في نهاية العام الماضي.

في الاختبارات الحالية، قام طاقم الغواصة ولجنة القبول التابعة لـ"سيفماش" بفحص جودة التخلص من العيوب التي تم اكتشافها خلال الرحلات السابقة إلى البحر.

بعد تقييم نتائج الاختبارات، سيتم اتخاذ قرار بشأن قبول السفينة في البحرية الروسية. من المتوقع أن يحدث هذا في 25 مايو.

عادت الغواصة إلى سيفيرودفينسك. وشارك في الاختبارات زوارق جر من القاعدة البحرية للبحر الأبيض وسفينة الإنقاذ "ميخائيل رودنيتسكي".

"كنياز فلاديمير" - الغواصة الرئيسية من المشروع "بوري- أ". تتميز الغواصة بأنظمة المناورة والبقاء في العمق والتخفي. وهي تحمل 16 صاروخا باليستيا من طراز بولافا. يمكن للطراد أيضا استخدام صواريخ كروز وطوربيدات الصواريخ.