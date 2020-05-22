أوكرانيا تختبر نظام صواريخ جديد

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية عبر فيسبوك، اليوم الخميس، أن الجيش الأوكراني في مقاطعة تشيرنيغوف اختبر نظام صواريخ محمول خفيف "كورسار" باستخدام جهاز رصد حراري.

وتجدر الإشارة إلى أن الاختبارات أجريت تحت قيادة نائب وزير الدفاع الأوكراني ألكسندر ميرونيوك.

وأضافت هيئة الأركان أن نظام الصواريخ مصمم لتدمير الأهداف المدرعة بأنواع الدروع المختلفة: الدبابات وناقلات الجنود المدرعة وزوارق الإنزال عالية السرعة والأهداف الصغيرة.

في وقت سابق، أفادت التقارير أن "كورسار" يسمح بإطلاق النار على مسافة 2.5 كم، ويتم توجيه الصاروخ باستخدام شعاع الليزر.

إحدى الميزات الرئيسية لهذا النظام هي حجمه الذي يسمح بنقله وإطلاقه "من الكتف" دون استخدام أجهزة إضافية.