رصد نظيرة المدرعة الروسية "بوميرانغ" في الصين...صور

تم رصد أحدث المركبات القتالية ذات العجلات على أحد الطرق السريعة في الصين.

في الصور التي ظهرت على شبكة الإنترنت، تظهر مركبة ببدن له درع. على ما يبدو، تم تثبيت وحدة غير مأهولة مع سلاح عليها، والسلاح هو مدفع 30-40 ملم.

الميزة فيها وجود ذخيرة من عدة مئات القذائف مفصولة عن الطاقم وجندي الإنزال. في حالة إصابة قذيفة العدو، لن يؤدي تفجيرها إلى إلحاق الأذى بالعسكريين الموجودين خلف الدروع، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية.

تم استخدام نفس الميزة في مركبة قتال المشاة مي-17 على منصة "بوميرانغ".

إذا كان في السابق تستخدم على مركبات إيصال المشاة نسخًا حديثة من المجمع الموجه "كراسنايا ستريلا 73"- مستنسخ "ماليوتكا" الروسي، فهنا يوجد مجمعات أخرى.

ووفقا للصحيفة، يعمل نموذج آخر على مكافحة الأهداف المدرعة المختلفة والدعم الناري. ولا يستبعد أن يكون القائد والمدفعي في بدن المركبة، وليس في حجرة القتال.

من الواضح أن الابتكارات الصينية هي تطوير لسلسلة ZBL-08 المعروفة. وبسبب الكتلة المتزايدة، لديها، على الأرجح، محركات أكثر قوة. من المثير للاهتمام أيضًا أن هذه التقنية لم تفقد القدرة على قطع عوائق المياه.