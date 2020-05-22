رصد نظيرة المدرعة الروسية "بوميرانغ" في الصين...صور

في الصور التي ظهرت على شبكة الإنترنت، تظهر مركبة ببدن له درع. على ما يبدو، تم تثبيت وحدة غير مأهولة مع سلاح عليها، والسلاح هو مدفع 30-40 ملم.
الميزة فيها وجود ذخيرة من عدة مئات القذائف مفصولة عن الطاقم وجندي الإنزال. في حالة إصابة قذيفة العدو، لن يؤدي تفجيرها إلى إلحاق الأذى بالعسكريين الموجودين خلف الدروع، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية.
تم استخدام نفس الميزة في مركبة قتال المشاة مي-17 على منصة "بوميرانغ".
图片来源见水印，新型突击车和步战车 pic.twitter.com/oma2WrFZI3
— 马日天 (@z5J6NWig6ByNnsC) May 21, 2020
إذا كان في السابق تستخدم على مركبات إيصال المشاة نسخًا حديثة من المجمع الموجه "كراسنايا ستريلا 73"- مستنسخ "ماليوتكا" الروسي، فهنا يوجد مجمعات أخرى.
ووفقا للصحيفة، يعمل نموذج آخر على مكافحة الأهداف المدرعة المختلفة والدعم الناري. ولا يستبعد أن يكون القائد والمدفعي في بدن المركبة، وليس في حجرة القتال.
من الواضح أن الابتكارات الصينية هي تطوير لسلسلة ZBL-08 المعروفة. وبسبب الكتلة المتزايدة، لديها، على الأرجح، محركات أكثر قوة. من المثير للاهتمام أيضًا أن هذه التقنية لم تفقد القدرة على قطع عوائق المياه.
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