روسيا تستعد لإنشاء جيش من الروبوتات الجوية

اقتربت روسيا خطوة أخرى من إدخال الابتكارات الفريدة، التي بفضلها ستتمكن الروبوتات من السيطرة على الجيل الجديد من المقاتلات.

تحدثت صحيفة "ديلي إكسبريس" عن التكنلوجيا الروسية الجديدة التي أقلقت الغرب.

أفادت تقارير وسائل الإعلام مؤخرا عن اختبارات ناجحة للمقاتلة الروسية "سو-57"، وخلال المناورات نجحت الطائرة في التدرب على وضعية الطائرة المسيرة.

وكتبت ديلي إكسبريس: "بالإضافة إلى ذلك، فإن موسكو على وشك إنشاء مركبات قتالية مستقلة يمكن أن تحل محل القوات في نزاع عسكري مستقبلي".

ووصفت الصحيفة "سو-57" بالقوة الهائلة وتذكر أنها أول طائرة روسية شبح. ويقول الصحفيون البريطانيون إن هذه مقاتلة من الجيل الخامس "مليئة بالأسلحة الحديثة القوية."

يعتبر الكثيرون أن هذه المقاتلة هي رد على القوات الجوية الأمريكية، التي لديها طائرة F-22 رابتور في الخدمة - طائرة عسكرية مصممة للقضاء على كل الأهداف الجوية والبرية، وهي غير مرئية للرادارات. ومع ذلك، وفقًا للصحفيين البريطانيين، فإن تقارير اختبارات سو-57 في وضعية الطائرة المسيرة تأخذ المقاتلة الروسية إلى مستوى جديد تماما.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد المحللون أن موسكو بدأت في اللحاق بالركب، وتعمل بنشاط على إنشاء طائرات مسيرة عسكرية. ومن الأمثلة اللافتة على ذلك طائرة إس-70 "أوخوتنيك" المسيرة، التي من المفترض أنها ستعمل جنبًا إلى جنب مع سو-57.

ستؤدي الطائرات معًا عمليات قتالية معقدة بشكل فعال. من المخطط أن المقاتلة "الشبح" ستحارب العدو في الجو، بينما مهمة الطائرة المسيرة هي ضرب قوات العدو على الأرض، حسب "ديلي إكسبريس".