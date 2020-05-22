إطلاق صاروخ "سويوز" مع قمر صناعي عسكري

صرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين بأن الصاروخ الناقل "سويوز 2.1 ب" مع قمر صناعي عسكري، تم إطلاقه من المحطة الفضائية بليسيتسك.

تم الإطلاق في الساعة 10:31 بتوقيت موسكو من ساحة الإطلاق رقم 4 المنصة رقم 43. وأشارت الوزارة إلى أن جميع العمليات السابقة للإطلاق وعملية الإطلاق حدثت كالمعتاد.

وأضاف الوزارة أنه في الساعة ،10:34 رافقت الصاروخ المرافق الأرضية لمركز "تيتوف" الرئيسي للاختبارات الفضائية. في الوقت المقدر - في الساعة 10:41 - انفصلت المرحلة الثالثة عن وحدة التسريع "فريغات" مع القمر الصناعي. وستستغرق عدة ساعات، لوضع القمر الصناعي المدار.

هذا هو الإطلاق الثالث لـ"سويوز-2" من بليستسك هذا العام.

وفقًا للموقع الأمريكي المتخصص spaceflightnow.com، تم إطلاق القمر الصناعي، الذي تحدث عنه وزير الدفاع سيرغي شويغو في ديسمبر/ كانون الأول - يجب أن يكون الرابع في نظام التحذير من هجوم صاروخي.