أمريكا تطور طوربيدات صغيرة ضد الغواصات الروسية

اختبرت الولايات المتحدة مؤخرا طوربيدا جديدا مخصصا لغواصات من طراز "فرجينيا"، من المرجح أنها جاءت ردا على الغواصة الروسية من طراز "سيفيرودفينسك".

ووفقا لصحيفة "درايف" الأمريكية، فإن المطورين الأمريكيين طوروا طوربيدات صغيرة من طراز " VLWT" وذلك على أساس الطوربيدات من طراز "CVLWT" والتي هي في الخدمة العسكرية منذ فترة طويلة، حيث تم تصميمها لاعتراض طوربيادت العدو.

وأضافت الصحيفة أن هذا النوع من الطوربيدات سيدخل حيز الخدمة العسكرية خلال السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفدرالية الروسية، فإنها لا تستبعد أن الخوف من الغواصة الجديدة الروسية هو الذي جعل الجيش الأمريكي يطور الطوربيدات الصغيرة التي من شأنها اعتراض وتدمير طوربيدات العدو.

ويضم أسطول الغواصات التابع للبحرية الروسية حالياً أكثر من 70 غواصة ، بما في ذلك الغواصات الاستراتيجية النووية لمشروعي "بوريه" (955مشروع ) و "بي دي أر إم" (667) ومشاريع متعددة الأغراض مثل "ياسين" (885) و "شوكا" (971) ، وغواصات ديزل من طراز "فارشافيانكا" " (877 و 636) و غواصات من طراز "ساروف" (20120) للأغراض الخاصة."