الدفاع الروسية تكشف القدرة القتالية الهائلة للدبابات الحديثة... فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يظهر التدريبات القتالية لقادة الدبابات، حيث يظهر المهارات القتالية العالية التي يتمتعون بها بالإضافة إلى القوة النارية لدى أحدث الدبابات الروسية.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن المقاطع تم تصويرها في فترات مختلفة من العام. ويظهر الفيديو مناورات وإطلاق النيران بسرعة عالية، بالإضافة إلى اجتياز الدبابات العديد من العوائق المائية والحواجز الثابتة، بالإضافة إلى تدمير الأهداف ببراعة عالية.

وتم توثيق الفيديو من قبل المراقبين وأحيانا من الكاميرات المثبتة على الدبابة نفسها ومن داخل المقصورة أيضا.

وحمل فيديو وزارة الدفاع الروسية عنوان "لقطات مثيرة للتدريب القتالي لقادة الدبابات"، وهذا ما يعكس تماما جوهر ما يحدث في الفيديو.