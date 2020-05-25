مجلة تقارن بين "سو-57" والمقاتلات الأمريكية

نجحت المقاتلة غير المرئية من الجيل الخامس "سو-57" في اجتياز اختبارات الحكومة الأخيرة بنجاح. بعض خصائصها لا تزال سرية.

تعتبر المقاتلة ذو المحركين منافسًا لطائرة "F-22" الأمريكية. في الطائرات الروسية مزيج من أجزاء التخفي: حواف بدن الطائرة وحواف الجناح لها زاوية الاجتياح العكسي، مما يسمح لها بالبقاء "غير مرئية" للرادارات، وفقا للمجلة.

وأضافت المجلة أن المقاتلة تبدو غير واضحة حقًا. المشكلة المحتملة الوحيدة هي العادم الحراري. ومع ذلك، وفقا لتقرير عام 2010، تم التعامل مع هذه المشكلة منذ المراحل الأولى من التطوير.

وقالت الشركة المصنعة للمقاتلة، في بيان: "إن استخدام المواد المركبة والتقنيات المتقدمة، فضلا عن الديناميكا الهوائية المحسنة وتخفيض الخصائص الحرارية للمحرك يقلل إلى أدنى حد من التردد اللاسلكي والرؤية البصرية والأشعة تحت الحمراء. كل هذه الميزات تزيد بشكل كبير من الفعالية القتالية للطائرة".

تم تصميم المقاتلات الجوية عالية السرعة، مثل "سو-57" أو "F-22" الأمريكية، مع مراعاة العديد من العوامل لتدمير العدو.

تصميم هذه الطائرات يجعلها قابلة للمناورة وخفية، وإذا تم اكتشافها، فإنها قادرة على صد التهديدات أثناء القتال الجوي. من الناحية النظرية، يمكن لمحطة الرادار الكشف عن "سو-57"، ولكن لا يمكنها تتبع وتحديد الموقع الدقيق للطائرة، وبالتالي تدميرها، حسب المجلة.

مقاتلة الجيل الخامس مصنوعة من مواد حديثة وممتصة للرادار. يمكن أن تحلق بسرعة 2 ماخ، وكذلك الوصول إلى سرعة أسرع من الصوت.