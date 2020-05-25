كيف ترى الصين "دبابة المستقبل"... صور

من الواضح أنه من غير المحتمل أن تكون هذه الصور مرتبطة بشكل مباشر بالتقنية الواعدة الحقيقية التي يتم إنشاؤها في الصين. ومع ذلك، فإنهم يبتكرون فكرة معينة عما يرونها في آلة الحرب الصينية المستقبلية، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

على سبيل المثال، من الواضح أن قرار نقل الطاقم بأكمله إلى الكبسولة الموجودة في الجزء الأمامي من البدن الذي تم تنفيذه على تي-14 "أرماتا" أصبح فكرة يجب تنفيذها. مثل الدبابة الروسية، يمكن رؤية فتحتين لدخول وخروج الطاقم على سقف البدن.

Concept drawing of the next generation Chinese tank pic.twitter.com/v2o1vIVbwp — DJ垂耳兔 (@DJ21504146) May 21, 2020

وأضافت الصحيفة أن السلاح الرئيسي هو المدفعية المعتادة، والتي قد يكون زاد عيارها. من المعروف أنه في جمهورية الصين الشعبية تم إنشاء واختبار مدفعية 140 ملم. كان من المفترض تثبيتها على دبابة تايب 99 المحدثة. ومع ذلك، لم يحدث ذلك، ولا تزال فرق الدبابات الصينية تستخدام مستنسخ 2أ46 الروسية.

من السمات التي لا غنى عنها للمركبات المدرعة الجديدة أنظمة الدفاع النشطة، القادرة على مكافحة الأسلحة المضادة للدبابات المختلفة. هناك يوجد أيضا أنظمة الدفاع النشطة، وحتى أنه تم التفكير في إمكانية ضرب الذخيرة التي تهاجم من فوق، مثل Javeline الشهير.

يمكن رؤية مدفع رشاش عيار 12.7 ملم مضاد للطائرات على سطح البرج، يمكن التحكم فيه عن بعد. باقي الخصائص كلها هي تطوير لدبابات تايب 96 وتايب 99 الموجودة لدى القوات، وفقا للصحيفة.

يعتقد الخبراء العسكريون بدورهم أنه سيتم عرض دبابة صينية من الجيل الجديد في السنوات القادمة القريبة. حينها سيكون هناك فرصة حقيقية لمقارنتها مع هذه الصورة.