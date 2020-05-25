غواصة الأعماق الروسية "فيتاز-دي" تغوص إلى أعمق نقطة في العالم..صور

قال متحدث باسم الأسطول الهادئ لوكالة "سبوتنيك"، يوم 23 مايو/ أيار، إن زورق الإنقاذ التابع لأسطول المحيط الهادئ "فوتي كريلوف"، الذي حمل أول غواصة أعماق مسيرة "فيتياز-دي" والتي غاصت في خندق ماريانا (أعمق نقطة على وجه الأرض)، عاد إلى فلاديفوستوك.

في 8 مايو، غاصت الغواصة "فيتياز-دي" لأول مرة في خندق مريانا، على عمق 10 028 مترًا ووضعت راية مخصصة للذكرى 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى. أصبحت "فيتياز-دي" أول جهاز مستقل بالكامل يصل إلى قاع خندق ماريانا. على عكس الأجهزة التي عملت سابقًا في هذا المجال كايكو الياباني ونيريوس الأمريكي، يعمل جهاز "فيتياز" بشكل مستقل تمامًا. بفضل استخدام عناصر الذكاء الاصطناعي في نظام التحكم في الجهاز، يمكنه بشكل مستقل تجنب العوائق على طول المسار، وإيجاد مخرج من مساحة محدودة وحل المشاكل الفكرية الأخرى. والأجهزة الأخرى غاصت إلى أعماق 2400 متر و5200 متر.

مراسم عودة غواصة الأعماق الروسية "فيتياز - دي" المسيرة من خندق ماريانا، التابعة لأسطول المحيط الهادئ، فلاديفوستوك، روسيا 23 مايو 2020 © Sputnik . Vitaliy Ankov

إنزال غواصة الأعماق الروسية "فيتياز - دي" المسيرة في خندق ماريانا، التابعة لأسطول المحيط الهادئ، فلاديفوستوك، روسيا 9 مايو 2020 © Sputnik . Press service of the Russian Foundation for Advanced Research Projects

غواصة الأعماق الروسية "فيتياز - دي" المسيرة في خندق ماريانا، التابعة لأسطول المحيط الهادئ، فلاديفوستوك، روسيا 8 مايو 2020 © Sputnik . Press service of the Russian Foundation for Advanced Research Projects

مراسم عودة غواصة الأعماق الروسية "فيتياز - دي" المسيرة من خندق ماريانا، التابعة لأسطول المحيط الهادئ، فلاديفوستوك، روسيا 23 مايو 2020 © Sputnik . Vitaliy Ankov

مراسم عودة غواصة الأعماق الروسية "فيتياز - دي" المسيرة من خندق ماريانا، التابعة لأسطول المحيط الهادئ، فلاديفوستوك، روسيا 23 مايو 2020 © Sputnik . Vitaliy Ankov

مراسم عودة غواصة الأعماق الروسية "فيتياز - دي" المسيرة من خندق ماريانا، التابعة لأسطول المحيط الهادئ، فلاديفوستوك، روسيا 23 مايو 2020 © Sputnik . Vitaliy Ankov

مراسم عودة غواصة الأعماق الروسية "فيتياز - دي" المسيرة من خندق ماريانا، التابعة لأسطول المحيط الهادئ، فلاديفوستوك، روسيا 23 مايو 2020 © Sputnik . Vitaliy Ankov

إنزال غواصة الأعماق الروسية "فيتياز - دي" المسيرة في خندق ماريانا، التابعة لأسطول المحيط الهادئ، فلاديفوستوك، روسيا 9 مايو 2020 © Sputnik . Press service of the Russian Foundation for Advanced Research Projects 1 / 8 © Sputnik . Vitaliy Ankov مراسم عودة غواصة الأعماق الروسية "فيتياز - دي" المسيرة من خندق ماريانا، التابعة لأسطول المحيط الهادئ، فلاديفوستوك، روسيا 23 مايو 2020

كانت مدة حملة "فوتي كريلوف" 29 يومًا، قطعت خلالها السفينة بأكثر من 5200 ميل بحري.

يحتوي مجمع"فيتياز" على جهاز مستقل غير مأهول ومحطة في قاع أعماق البحار ومعدات غرفة التحكم. توفر المعدات البحرية للمجمع تبادل المعلومات مع السفينة الحاملة والمحطة السفلية في الوقت الفعلي عبر قناة السونار.