مجلة تعلق على أنباء إحياء "الوحوش البحرية" الروسية

وفقًا لمجلة "ناتشونال إنترست"، تقوم روسيا بإحياء آلات الحرب الباردة بشكل محدث. والحديث هنا عن استخدام نسخ جديدة من الإيكرانوبلان في خطوط العرض الشمالية.

يصف مؤلف المنشور مبدأ تشغيل الإيكرانوبلان، الذي يستخدم تأثير شاشة ديناميكية خاصة، ويعمل على ارتفاع منخفض من 3-15 متر. يوجد "وسادة هوائية" تحت الجناح، مما يزيد من كفاءة الحركة المنزلقة فوق سطح الماء.

© Sputnik . Sergei Safonov "تشايكا"

تذكر المجلة الأمريكية بالإيكرانوبلان السوفيتي الكبير أ-90 "أرليونوك" والإيكرانوبلان الضخم "لون"، الذي تسبب في ضجة حقيقية في المخابرات الأمريكية. سميت الطائرة الضخمة ذات المحركات الثمانية في الولايات المتحدة "وحش قزوين". في الحجم، تجاوزت جميع الطائرات المعروفة حتى أواخر الثمانينيات.

وتشير المجلة إلى أن روسيا تخطط لبناء إيكرانوبلان جديد "تشايكا-2"، والذي سيتم استخدامه للنقل عالي السرعة للركاب والبضائع في المناطق الساحلية البحرية. علاوة على ذلك، ستتمكن الآلة من العمل في درجات حرارة منخفضة، وكذلك الهبوط في المنطقة المغطاة بالثلج والجليد. هذه الميزة تجعل من الممكن استخدام الإيكرانوبلان لحماية طريق البحر الشمالي، وهو أمر مهم بشكل خاص لروسيا.

يوضح المنشور الأمريكي أنه بسبب ذوبان الجليد في القطب الشمالي، فإن المنطقة الشمالية ذات أهمية كبيرة للشحن والتعدين. ووفقًا لمؤلف المنشور، فإن الطائرات البرمائية الروسية المزودة بالصواريخ يمكن أن تنفذ دوريات فعالة وسريعة وتمنع اقتراب العدو في حالة نشوب صراع.