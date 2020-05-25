وسائل إعلام: كوريا الديمقراطية تستعد لبناء غواصة صاروخية جديدة

بحسب وكالة "يونهاب"، فإن الغواصة قد تصبح جزءًا من القوات الاستراتيجية لكوريا الديمقراطية، والتي تتكون ترسانتها الآن من قاذفات وصواريخ ذات رؤوس حربية نووية.

تواصل المخابرات في جمهورية كوريا رصد احتمال ظهور غواصة صاروخية جديدة في بحرية جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب".

ونقلت الوكالة عن بيان دوائر المخابرات الكورية الجنوبية: "وفقا لمعلوماتنا فان الغواصة جاهزة لدخول خدمة القوات البحرية لكوريا الديمقراطية. نتابع عن كثب تشغيلها".

وفقًا لمعلومات استخبارات كوريا الجنوبية، تم بناء غواصة صاروخية غير نووية جديدة في أحواض بناء السفن العسكرية في مدينة سينبو على الساحل الشرقي للبلاد. يمكن أن تكون سعة الغواصة 3 آلاف طن وهي مسلحة بثلاثة صواريخ باليستية بوكجسونج -3 متوسطة المدى. في أكتوبر/تشرين الأول 2019، تم إطلاق أول اختبار لهذا الصاروخ. حلق على بعد 450 كم على ارتفاع 910 كم.

وأشارت "يونهاب" إلى أن الغواصة الصاروخية الجديدة قد تصبح جزءًا من القوات الاستراتيجية لكوريا الديمقراطية، والتي تتكون ترسانتها الآن من قاذفات وصواريخ ذات رؤوس نووية.

وتربط الوكالة تسليح غواصة الصواريخ الجديدة التابعة لبحرية كوريا الديمقراطية ببيان بيونغ يانغ في نهاية عام 2019 أن "الشمال يمكنه إظهار أسلحة استراتيجية جديدة في المستقبل القريب".

تضم البحرية الكورية الديمقراطية حاليًا 70 غواصة قديمة. وبحسب المخابرات الكورية الجنوبية، لا يمكنها العمل خارج المياه الإقليمية لكوريا الديمقراطية.