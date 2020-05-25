القناصة في القوات الخاصة الروسية تحصل على بندقية جديدة

أعلنت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الغربية أن لواء تامبوف من القوات الخاصة حصل على مجموعة من بنادق قنص SV-98 الحديثة.

في التعديل الحديث للسلاح، تم القضاء على تشوهات الصورة في محدد الهدف الناجمة عن تسخين السبطانة أثناء الإطلاق. أيضا، تم تجهيز SV-98 بمحدد ليزري محدث.

في النسخة الأساسية، تم تجهيز البنادق التي تلقتها القوات الخاصة بمحدد الهدف 1-P185 12 مع إضاءة خلفية لتسهيل التصوير الليلي.

وقالت الخدمة، تتميز البندقية بخصائص إطلاق عالية على مسافات تصل إلى كيلومتر. أقصى مدى للرصاصات الخاصة عيار 7.62 ملم هو 3800 متر.

تم إنشاء بندقية القنص SV-98 على أساس سلاح "ريكورد" وتختلف عنه في حجم المخزن الذي يضم 10 رصاصات.