الدفاع الروسية: هبوط اضطراري لمروحية "مي-8" ومصرع طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مروحية مي-8 التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية هبطت بشكل اضطراري في منطقة مطار "أوغوالني كوبي" في تشوكوتكا، وتوفي الطاقم بأكمله.

وفي وقت سابق، أبلغت خدمات الطوارئ وكالة "سبوتنيك" أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم نتيجة الهبوط الاضطراري لطائرة مي-8 في أنادير.

وقع الحادث، وفقا لوزارة الدفاع، في حوالي الساعة 05:00 بتوقيت موسكو خلال رحلة تدريبية.

وفقا لمعلومات أولية، يمكن أن يكون سبب الكارثة خللا تقنيا في المروحية. تم إرسال لجنة القيادة العليا للقوات الجوية إلى مكان الحادث.

في وقت سابق تم الإبلاغ أنه تم العثور على الصناديق السوداء في المروحية، وحالتها مرضية. يعمل مطار أنادير بشكل طبيعي.