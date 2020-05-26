مصدر يكشف موعد الإطلاق الأول لـ"بوسيدون"

من المقرر إطلاق أول غواصة مسيرة "بوسيدون" في خريف هذا العام، حسبما أفاد مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي لوكالة "سبوتنيك".

وفقا للمصدر، سيتم إطلاق "بوسيدون" من على متن الغواصة النووية "بلغراد" التي تعتبر أو حامل تجريبي لهذه الغواصات.

وقال المصدر: "لم يتم تجميع بوسيدون بعد، ويجري اختبار الوحدات والمكونات الفردية".

وفي وقت سابق، قال مصدر إن اختبارات غواصة بيلغراد ستستمر سنة ونصف أخرى، إذا تم الانتهاء منها بنجاح، سيتم نقل الغواصة إلى البحرية.

الغواصة النووية متعددة الأغراض بلغراد هي غواصة تجريبية لـ"بوسيدون". تنتمي إلى مشروع 949أ "أنتي"، الذي تم تطويره خصيصًا لنظام "بوسيدون" مشروع 09852. تم إطلاق الغواصة في أبريل نيسان 2019 إلى الماء.