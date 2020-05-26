روسيا تبدأ اختبار نسخة جديدة من مدفع "كاليتسيا"

أعلنت الخدمة الصحفية لمجمع "بروفيستنيك" (ضمن "أورال فاغون زافود" "روستيخ") لوكالة "سبوتنيك" أنه يتم إجراء اختبارات أول سلسلة صغيرة من مدافع هاتزر "كاليتسيا-سي في" الواعدة على عجلات.

تم إنشاء هذه النسخة على أساس هيكل سيارة كاماز-6550، الذخيرة حتى 70 طلقة.

ونقلت الخدمة الصحفية عن كبير المصممين، فاسيلي ناباتوف: "إن السيارة ذات العجلات لها مزايا عديدة: يمكن استخدامها على الطرق العامة، ولديها قدرة كبيرة على الحركة، واحتياطي طاقة، وموارد عالية جدًا مقارنة بالمركبات المجنزرة".

وأوضح: "بالإضافة إلى كل هذا، هناك عوامل مثل وزن أقل وحركة أفضل وسهولة في النقل الجوي. وهذا كله يوسع نطاق وفعالية المهام".

أفادت الخدمة الصحفية في "أورال فاغون زافود" أنها تخطط لإكمال دورة الاختبار بحلول نهاية العام، والتي سيتم على أساسها اتخاذ قرار بإطلاق الإنتاج الضخم للمركبة.

تم تطوير هاوتزر 2إس35 "كاليتسيا-سي في" في معهد بوريفيستنيك المركزي للأبحاث في نيجني نوفغورود. في 9 مايو 2015، تم تقديمه لأول مرة رسميًا في موسكو في العرض التكريمي للذكرى السبعين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.

إن نظام المدفعية الجديد هو خليفة الأنظمة من طراز "مستا" وهو مصمم لتدمير مراكز القيادة وأنظمة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي ومراكز الاتصالات والمدفعية وبطاريات الهاون والمركبات المدرعة، بما في ذلك الدبابات والأسلحة المضادة للدبابات، فضلاً عن القوى العاملة المعادية.