لحظة الهبوط الاضطراري لمروحية "مي-8"...فيديو

ويظهر في الفيديو كيف تقلع المروحية ببطء، ولكنها تبدأ في الدوران على الفور وبعد بضع ثوان تبدأ بالسقوط. عندما تصطدم بالأرض، يحدث انفجار، ويرتفع الدخان فوق موقع التحطم.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مروحية مي-8 التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية هبطت بشكل اضطراري في منطقة مطار "أوغوالني كوبي" في تشوكوتكا، وتوفي الطاقم بأكمله.

وقع الحادث، وفقا لوزارة الدفاع، في حوالي الساعة 05:00 بتوقيت موسكو خلال رحلة تدريبية.

وفقا لمعلومات أولية، يمكن أن يكون سبب الكارثة خللا تقنيا في المروحية. تم إرسال لجنة القيادة العليا للقوات الجوية إلى مكان الحادث.