أغرب المعدات العسكرية الروسية...فيديو+صور

الابتكارات العسكرية الروسية والسوفيتية معروفة في جميع أنحاء العالم بموثوقيتها وبساطتها وفعاليتها. ومع ذلك، لا يجب أن ننسى أنَّ المركبات قد تم إنشاؤها بشكل مذهل جدا، حسب المجلة الفرنسية "هوت كارس".

المركبات العسكرية هي معدات يستخدمها الجيش للقيام بأنشطة قتالية يومية أو عادية وغير عادية. يمكن تغيير ديناميكيات المعركة بشكل كبير بمساعدة أنواع مختلفة من المركبات التي يستخدمها الجيش. وبالتالي، تنفق وزارات الدفاع جزءًا كبيرًا من ميزانيتها على شراء أفضل وأنسب المركبات.

يلفت ألاكونلي ميشيل، كاتب في المجلة الفرنسية، انتباه القراء إلى أن المركبات التي تستخدمها القوات المسلحة بنيت لتكون موثوقة للغاية وقادرة على تحمل الظروف القاسية المتغيرة والتضاريس. بعض هذه المركبات تشمل الشاحنات المدرعة، والمركبات القتالية المدرعة، والمروحيات، والطائرات المقاتلة، وسيارات الإسعاف، وما إلى ذلك. بدأ تاريخ المعدات العسكرية في أواخر القرن التاسع عشر، وشهد العالم بلا شك العديد من هذه المركبات من أنواع وأشكال مختلفة. اليوم، هذه التقنية متقدمة جدًا في الإدارة ومعقدة جدًا في التصميم. ومع ذلك، كانت بعض المركبات العسكرية غريبة جدا.

الدبابة القيصر

تعتبر الدبابة القيصر أكبر مركبة مدرعة في التاريخ. بدت المركبة، التي بناها فريق من المهندسين العسكريين والعلماء المدنيين الروس في عام 1914، على شكل دراجة ثلاثية العجلات مع عجلتين أماميتين ضخمتين وعجلة خلفية صغيرة، كل منها مجهز بمحرك Sunbeam 250 حصانًا.

يقول منشور Hot Cars: "في وقت لاحق، أصبح المشروع معروفًا كمثال ضخم لفشل مشروع هندسي وتم التخلي عنه في موقع الاختبار".

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زيل-2906

يكتب ميشيل، غالبًا ما يهبط رواد الفضاء على تضاريس غير سالكة، مما يجعل العودة صعبة، لذلك بنى الروس زيل-2906 للوصول إلى أي مكان في روسيا الضخمة. إنها مركبة ذاتية الدفع بمراوح وهي برمائية، لذا يمكن دفعها عبر الماء والمستنقعات والثلوج. تبلغ سرعتها القصوى 9.9 ميل في الساعة في الماء و 12 ميل في الساعة في المستنقع و 28 ميل في الساعة في الثلج.

إيكرانوبلان

لاحظ الكاتب أن طائرة إيكرانوبلان عبارة عن جهاز أرضي تم تشغيله من عام 1987 حتى نهاية التسعينات، ويتم تشغيله حصريًا من قبل الأساطيل السوفيتية والروسية. يستخدم الجهاز جناحيه الثابتين لإنشاء قوة رفع بأقصى سرعة فوق الماء.

وقال ميشيل: "تم بناء اثنتين فقط من هذه الآلات، تم التخلي عن الثانية بسبب نقص التمويل".

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بروغريف-تي

تجدر الإشارة إلى أن "بروغريف-تي" هي كاسحة ألغام ديناميكية غازية، والتي كان من المفترض أن يستخدمها الجيش لإزالة الألغام. لاحظ الكاتب أن الفكرة البسيطة هي توجيه الحرارة القادمة من المحرك النفاث إلى أرض فيها ألغام لإيقافها.

تزن "بروغريف-تي" 37 طنًا، ما يجعلها مركبة ثقيلة إلى حد ما. ويوجد محرك ميغ-15، الذي يقود كاسحة ألغام. يتطلب هذا القلب الحديدي كمية كبيرة من الوقود.

يعتقد الكاتب أن "هاتين السمتين، إلى جانب حقيقة أن المركبة لها صوت عالي للغاية، فإنها غير ناجحة لتنفيذ عملية سرية".

أ-40 (الدبابة الطائرة)

جربت القوات السوفيتية كل ما ظهر في أذهانهم من حيث ابتكار الأسلحة العسكرية. أصبحت A-40، بسبب فشلها، اختراعًا غريبًا. تم بناء طائرة واحدة فقط من طراز A-40، حيث تم التخلي عن المشروع بسبب عدم إمكانية تنفيذه.

يعتقد الكاتب أن هناك العديد من آلات الحرب الغريبة في العالم، ولكن ما سبق هو على الأرجح أكثر الآلات جنونًا التي شهدتها البشرية.