شويغو يعلن حصول القوات الروسية على 58 طائرة ومروحية جديدة منذ بداية العام

أعلن وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو عبر مؤتمر فيديو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن القوات المسلحة الروسية استلمت، منذ بداية العام، 58 طائرة ومروحية جديدة، وفي المجموع أكثر من 750 نموذجًا من المعدات.

وقال شويغو: "منذ بداية العام ، تلقت القوات أكثر من 750 نموذجًا أساسيًا من أحدث الأسلحة والمحدثة، بما في ذلك 58 طائرة ومروحية، وأكثر من 40 مركبة قتال مصفحة، وأكثر من 500 مركبة متعددة الأغراض، بالإضافة إلى 75 طائرة مسيرة...".

وأكد وزير الدفاع أن القدرات الإنتاجية لشركات المجمع الصناعي العسكري تستخدم الآن بنسبة 72%.

وقال الوزير: "إن القدرات الإنتاجية لشركات المجمع الصناعي العسكري تستخدم بنسبة 72% ... من بين 1013 شركة، 990 تعمل، من أصل 990 شركة، يعمل أكثر من 90%من العاملين الهندسيين والفنيين والعمال في 896 مؤسسة".