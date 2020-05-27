تسجيل
08:43 GMT27 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    راجمة اللهب سولنتسيبيوك

    القوات المسلحة الروسية تستعد لتسلم أسلحة مرعبة

    © Sputnik . Alexey Kudenko
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103689/32/1036893291_0:118:2273:1397_1200x675_80_0_0_3850c0cf3a0d37fae134e6a0ccccc0b2.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202005271045540344-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A9-/

    أعلن المدير التنفيذي لشركة "تيخماش" للأبحاث والإنتاج (المدرجة في دائرة إدارة شركة "نكنوداينامكز" التابع لــ"روستيخ" الحكومية الروسية)، ألكسندر كوتشكين، اليوم الأربعاء، عن الأسلحة التي ستسلم إلى القوات المسلحة الروسية.

    قنبلة عنقودية من طراز "دريل"

    وقال كوتشكين، المدير التنفيذي لمشروع تطوير القنبلة، لوكالة "سبوتنيك": "عمليات التسليم التسلسلي لأحدث قنبلة عنقودية من طراز "دريل" (مثقاب) ستكون على النحو التالي، اليوم نكمل اختبارات الدولة، ويجب علينا الانتهاء منها هذا العام. بالتأكيد، سيكون لدى ممثل الدولة بعض المتطلبات الإضافية للتحسين، ولكن وفقًا للخطة، في عام 2022، من المقرر الشراء المتسلسل لهذه المنتجات".

    وأشار إلى أن ميزة هذه القنبلة تكمن في حقيقة أن الطائرات الحاملة يمكنها إطلاقها دون دخول منطقة الاشتباك مع العدو. "دريل" قادرة على الوصول إلى الهدف بشكل مستقل واستهدافه في الوقت المناسب. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن القنبلة عناصر قتالية ذاتية الهدف.

    ويبلغ طول "دريل" 3.1 متر وكتلتها 540 كيلوغراماً. وهي مصممة من أجل استخدامها ليلا ونهارا وفي جميع الأحوال الجوية من دون دخول الطائرة الحاملة في منطقة عمل وسائل الدفاع الجوي المعادية وإيصالها إلى الهدف بدقة عالية. وكل العناصر العنقودية مبرمجة على تدمير نفسها إذا لم تنفجر عند الهدف المحدد.

    أحدث صاروخ "بروتيبويشيك"

    وقال كوتشكين "كل شيء جاهز لإنتاج "برونيبويشيك". فضلاً عن ذلك، قمنا، على نفقتنا الخاصة، بتصنيع مجموعة من هذه الصواريخ للعمليات العسكرية التجريبية. ونأمل أن يتم حل جميع القضايا هذا العام وتبدأ عمليات تسليمها التسلسلية للقوات في عام 2021".

    ولفت كوتشكين إلى أن اختبارات الجاهزية للصاروخ الجديد تم الانتهاء منها العام الماضي، بعد نتائجها، حدد العميل (وزارة الدفاع) متطلبات معينة للمهمة الفنية.

    وصمم "برونيبويشيك، خصيصاً، للطائرات من نوع "سوخوي-25" والمروحيات العسكرية من سلسلة "مي-8". ومن المفروض أن تكمل هذه الصواريخ عائلة الصواريخ غير الموجهة "إس-8" عيار 80 ملم. وكان المدير العام السابق لـ"تيخماش، فلاديمير ليبين، قد قال لوسائل الإعلام الروسية، إن الصاروخ قادر على اختراق العقبات التي تواجه أهدافه، دون أن يدمر مع مواصلته لطيرانه صوب الهدف المنشود.

    راجمات صواريخ من الجيل الجديد "توس – 2"

    وقال كوتشكين "طلبت وزارة الدفاع بالفعل دفعة تجريبية - صناعية من راجمات الصواريخ "توس – 2" للقيام بعملية تجريبية عسكرية". وفقا للخطط، يجب أن نسلم الحجز في عام 2021. وفي الوقت نفسه، نقوم بتطوير مجموعة من الصواريخ الجديدة لهذا النظام، سيكون مداها أعلى بكثير من صواريخ "سونتيبيوكا".

    وأفادت الشركة المطورة أنه، بالإضافة إلى تغيير الهيكل من مجنزرة، والتي كانت عليها راجمات "سونتيبيوكا"، إلى عجلات، تحسنت بشكل كبير الخصائص القتالية لراجمة الصواريخ الجديدة. ووفقا للمتحدث باسم الشركة يجرى استكمال الاختبارات الأولية لـ "توس – 2" وقد شاركت النماذج الأولية بالفعل في التدريبات الاستراتيجية.

    وأضاف كوشكين بأن "الاختبارات أظهرت أن الذخيرة تفي بالمتطلبات التي حددها العميل، وهناك بعض الفروق الدقيقة في التصميم التي يجري استكمالها اليوم. وفي المستقبل القريب، نخطط للانتقال إلى اختبارات الدولة ونتوقع أن تدخل راجمة الصواريخ الجديدة "توس – 2" في عام 2021 مرحلة الإنتاج التسلسلي".

    هذا وأفيد سابقاً بأن راجمات الصواريخ الثقيلة من الجيل الجديد "توس – 2" (المعروفة باسم "توسوشكا") أكثر إحكاما من نظيراتها المستخدمة في الوقت الرهن، "سونتيبيوكا" و"بوراتينو"، وسوف تزود بالذكاء الاصطناعي. وكان من المنتظر أن تشارك في العرض العسكري المكرس لذكرى عيد النصر في الحرب الوطنية العظمى.

    انظر أيضا:

    الجيش الروسي يستقبل الدفعة الأولى من راجمة صواريخ "تورنادو - إس"
    خبراء يقارنون بين صواريخ "كاليبر" الروسية و"توماهوك" الأمريكية
    راجمة قذائف نارية روسية جديدة تصلح للاستخدام في المناطق الصحراوية
    راجمة صواريخ سوفيتية تسحق إرهابيي "النصرة" بريفي حماة واللاذقية (فيديو)
    الكلمات الدلالية:
    روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مقبرة السفن تابعة للبحرية العسكرية الفرنسية
    الكشف عما بعد نهاية العالم... مقبرة السفن الحربية الفرنسية
    لا تؤجل دراستك إلى الغد
    لا تؤجل "دراستك" إلى الغد
    اتفاقية الأجواء المفتوحة التي انسحب منها ترامب
    اتفاقية الأجواء المفتوحة التي انسحب منها ترامب
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك