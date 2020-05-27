القوات المسلحة الروسية تستعد لتسلم أسلحة مرعبة

أعلن المدير التنفيذي لشركة "تيخماش" للأبحاث والإنتاج (المدرجة في دائرة إدارة شركة "نكنوداينامكز" التابع لــ"روستيخ" الحكومية الروسية)، ألكسندر كوتشكين، اليوم الأربعاء، عن الأسلحة التي ستسلم إلى القوات المسلحة الروسية.

قنبلة عنقودية من طراز "دريل"

وقال كوتشكين، المدير التنفيذي لمشروع تطوير القنبلة، لوكالة "سبوتنيك": "عمليات التسليم التسلسلي لأحدث قنبلة عنقودية من طراز "دريل" (مثقاب) ستكون على النحو التالي، اليوم نكمل اختبارات الدولة، ويجب علينا الانتهاء منها هذا العام. بالتأكيد، سيكون لدى ممثل الدولة بعض المتطلبات الإضافية للتحسين، ولكن وفقًا للخطة، في عام 2022، من المقرر الشراء المتسلسل لهذه المنتجات".

وأشار إلى أن ميزة هذه القنبلة تكمن في حقيقة أن الطائرات الحاملة يمكنها إطلاقها دون دخول منطقة الاشتباك مع العدو. "دريل" قادرة على الوصول إلى الهدف بشكل مستقل واستهدافه في الوقت المناسب. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن القنبلة عناصر قتالية ذاتية الهدف.

ويبلغ طول "دريل" 3.1 متر وكتلتها 540 كيلوغراماً. وهي مصممة من أجل استخدامها ليلا ونهارا وفي جميع الأحوال الجوية من دون دخول الطائرة الحاملة في منطقة عمل وسائل الدفاع الجوي المعادية وإيصالها إلى الهدف بدقة عالية. وكل العناصر العنقودية مبرمجة على تدمير نفسها إذا لم تنفجر عند الهدف المحدد.

أحدث صاروخ "بروتيبويشيك"

وقال كوتشكين "كل شيء جاهز لإنتاج "برونيبويشيك". فضلاً عن ذلك، قمنا، على نفقتنا الخاصة، بتصنيع مجموعة من هذه الصواريخ للعمليات العسكرية التجريبية. ونأمل أن يتم حل جميع القضايا هذا العام وتبدأ عمليات تسليمها التسلسلية للقوات في عام 2021".

ولفت كوتشكين إلى أن اختبارات الجاهزية للصاروخ الجديد تم الانتهاء منها العام الماضي، بعد نتائجها، حدد العميل (وزارة الدفاع) متطلبات معينة للمهمة الفنية.

وصمم "برونيبويشيك، خصيصاً، للطائرات من نوع "سوخوي-25" والمروحيات العسكرية من سلسلة "مي-8". ومن المفروض أن تكمل هذه الصواريخ عائلة الصواريخ غير الموجهة "إس-8" عيار 80 ملم. وكان المدير العام السابق لـ"تيخماش، فلاديمير ليبين، قد قال لوسائل الإعلام الروسية، إن الصاروخ قادر على اختراق العقبات التي تواجه أهدافه، دون أن يدمر مع مواصلته لطيرانه صوب الهدف المنشود.

راجمات صواريخ من الجيل الجديد "توس – 2"

وقال كوتشكين "طلبت وزارة الدفاع بالفعل دفعة تجريبية - صناعية من راجمات الصواريخ "توس – 2" للقيام بعملية تجريبية عسكرية". وفقا للخطط، يجب أن نسلم الحجز في عام 2021. وفي الوقت نفسه، نقوم بتطوير مجموعة من الصواريخ الجديدة لهذا النظام، سيكون مداها أعلى بكثير من صواريخ "سونتيبيوكا".

وأفادت الشركة المطورة أنه، بالإضافة إلى تغيير الهيكل من مجنزرة، والتي كانت عليها راجمات "سونتيبيوكا"، إلى عجلات، تحسنت بشكل كبير الخصائص القتالية لراجمة الصواريخ الجديدة. ووفقا للمتحدث باسم الشركة يجرى استكمال الاختبارات الأولية لـ "توس – 2" وقد شاركت النماذج الأولية بالفعل في التدريبات الاستراتيجية.

وأضاف كوشكين بأن "الاختبارات أظهرت أن الذخيرة تفي بالمتطلبات التي حددها العميل، وهناك بعض الفروق الدقيقة في التصميم التي يجري استكمالها اليوم. وفي المستقبل القريب، نخطط للانتقال إلى اختبارات الدولة ونتوقع أن تدخل راجمة الصواريخ الجديدة "توس – 2" في عام 2021 مرحلة الإنتاج التسلسلي".

هذا وأفيد سابقاً بأن راجمات الصواريخ الثقيلة من الجيل الجديد "توس – 2" (المعروفة باسم "توسوشكا") أكثر إحكاما من نظيراتها المستخدمة في الوقت الرهن، "سونتيبيوكا" و"بوراتينو"، وسوف تزود بالذكاء الاصطناعي. وكان من المنتظر أن تشارك في العرض العسكري المكرس لذكرى عيد النصر في الحرب الوطنية العظمى.