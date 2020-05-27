كارثة كادت تقع للمقاتلة "إف-35" أثناء إقلاعها من حاملة طائرات... فيديو

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظات مرعبة لمقاتلة أمريكية من الجيل الخامس "إف-35" أثناء إقلاعها من حاملة طائرات، إذ كادت أن تسقط في الماء.

ويظهر الفيديو لحظة إقلاع الطائرة من حاملة الطائرات، حيث كانت تتحرك بسرعة منخفضة، وكادت تسقط في الماء ولكنها بدأت في الصعود في اللحظة الأخيرة.

كما يظهر الفيديو، الذي وثقته كاميرات المراقبة المثبتة على حاملة الطائرات، اختفاء المقاتلة بعد أن أقلعت من السفينة، وأنها كادت تلامس الماء، ولكنها تجاوزت الحادثة وانطلقت نحو السماء.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mark Shular (@rcaf_pilot) 23 Май 2020 в 12:20 PDT

ووفقا لصحيفة "درايف" الأمريكية، تم تصوير الفيديو أثناء الطلعات الاختبارية، حيث قام الطيارون بفحص إمكانية الإقلاع بأقل قوة عبر جهاز الدفع.

وفي وقت سابق، تحطمت مقاتلة من الجيل الخامس "إف-35"، تابعة لسلاح الجو الأمريكي، في ولاية فلوريدا، التي تعتبر ثالث حادثة تحطم خلال عام.