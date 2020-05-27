"حزب الله" يكشف عن تدريبات نوعية للمرة الأولى في ذكرى تحرير الجنوب في لبنان (فيديو)

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل أنه لتدريبات لقوات النخبة والخاصة في "حزب الله" اللبناني صور بمناسبة ذكرى تحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي.

وبدأ مقطع الفيديو بتدريبات القوات الخاصة لـ"حزب الله" والمعروفة باسم "قوة الرضوان" شملت أهداف تجاه أشكال تشبه نجمة داوود، وتمارين رماية لمقاتلي القوة الخاصة مع كامل معداتهم العسكرية، وفي الجزء الأخير من الفيديو كتب بالعبرية "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم، واقعدوا لهم كل مرصد".

*مشاهد جديدة تعرض لاول مرة لتدريب قوات النخبة في حزب الله، المعروفة باسم قوات الرضوان*. pic.twitter.com/LNXtiwFVYH — ابو حمزة (@IwXFR7Tsda1AF35) May 25, 2020

واختتم الفيديو بعبارة باللغة العبرية والعربية:"من الشمال سيأتي الشر على كل انحاء البلاد".

ولاقى المقطع انتشارا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي في العديد من الدول العربية لا سيما في لبنان وسوريا والعراق.