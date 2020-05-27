ظهور دبابة غريبة الشكل على الأراضي الصينية... صورة

نشرت صفحات التواصل صورة، قالت إنها لدبابة تدريب صينية من النوع "59"، تم رصدها في إحدى المقاطعات الصينية.

وأشار موقع "روسكايا غازيتا" إلى أن هذه الدبابة تشبه بشكلها الظاهري إلى حد كبير الدبابة الصينية من نوع "96".

وأضاف أن لها نفس شكل البرج، والجزء الأمامي من جسم الدبابة، يشبه إلى حد كبير ماسورة المدفع 125 مم ودروع الطين النموذجية في الشكل.

Новые китайские ходовые тренажеры на базе Тип 59 засветились на полигоне. pic.twitter.com/gZFppWF77S — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) May 20, 2020

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ومع ذلك، بجوار فتحة السائق يوجد فتحة أخرى، يتم قطع نوافذ المراقبة في البرج.

وتعتبر الدبابة تدريبية، (آلية محاكاة للمعارك)، والتي تعمل على تدريب قادة الدبابات، لذلك، فإن الرشاش الكبير ليس حقيقيا. ويقع مقعد المدرب بجانب الجندي الذي يتعلم دورة القيادة. وتحت تصرفه شاشة ملونة، وبفضل الفيديو يمكن من خلاله مراقبة جميع إجراءات التدريب.

تم تقديم هذه الدبابة علانية لأول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، للضيوف والمتخصصين الذين زاروا معرض الفضاء في تشوهاي.

ثم لفت الخبراء العسكريون الانتباه إلى أن تطوير هذا المنتج الجديد. قتل عصفورين بحجر واحد، حيث جمع بين استخدام النوع القديم "59" الذي تمت إزالته من الخدمة، بينما تم الاحتفاظ بالميزات الجيدة للدبابات الحديثة.