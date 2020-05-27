"محاولة انقلاب"... فيديو نادر لمعركة جوية بين أنصار "شافيز" ومقاتلات "إف 16"

نشرت وسائل إعلام فيديو نادر لمعركة جوية بين مقاتلة "إف 16" أمريكية الصنع وطائرات هجومية من نوع "آ تي 27" و "أو في 10 برانكو" استخدمها أنصار الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو شافير عام 1992 لإطلاق سراح قائدهم المعتقل.

ويظهر الفيديو الذي نشر على شبكات التواصل لقطات فريدة لقتال جوي ناري بين مقاتلات "إف 16" وطائرة "OV-10 Bronco".

وقعت هذه الأحداث في نوفمبر/تشرين الثاني 1992 في فنزويلا. عندما حاول أنصار المعتقل هوغو تشافيز الاستيلاء على السلطة وإطلاق سراح زعيمهم.

انطلق عدد من "الثوار" آنذاك بطائرات هجومية خفيفة (برانكو) وطائرات تدريب قتالية من طراز "آ تي 27"، وعلى الفور تم إرسال مقاتلات إف 16 لاعتراضهم.

Extended footage of the 27th November 1992 coup attempt in Venezuela where a Loyalist F-16 shot down a rebel OV-10 Bronco at El Libertador airbase with its main cannon.#Venezuela pic.twitter.com/p822N0JX1O — CNW (@ConflictsW) May 26, 2020

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وفي هذه المعركة، كان الطيارون (التابعون للثوار آنذاك) يحلقون بحركة بطيئة وبالتالي كانوا محكومين بالفشل أمام مقاتلات إف 16 التي تمكنت من التعامل معهم بسهولة، حتى من دون استخدام صواريخ جو - جو، ولكن فقط من خلال إطلاق مدافع فولكان القوية M61A1 من عيار 20 مم.

وعندما لم تستطع طائرات الثوار المناورة، سقطن في النهاية وهي ملفوفة باللهب ويرافقها قطار كثيف من الدخان الأسود (حسب الفيديو).

توفي الطيار، وأسقطت مقاتلة F-16 طائرتين من طراز "أو في 10 برانكو" وأخرى من طراز "آ اي 27"، كما تم تدمير طائرتين هجوميتين أخريين بواسطة الدفاع الجوي.

فشلت محاولة الانقلاب.

في الوقت الحاضر، تعتمد القوات الجوية الفنزويلية على طائرة "سوخوي 30" المتعددة الأغراض التي تم الحصول عليها في روسيا.