نفاق... جنرال روسي يعلق على ادعاءات أمريكية حول اعتراض طائرتها فوق البحر الأبيض

نشر الأسطول السادس للبحرية الأمريكية، عبر قناته على "يوتيوب"، مقطعا مصورا يظهر اعتراض مقاتلة روسية من طراز "سو-35" لطائرة تجسس أمريكية.

وحمل الفيديو عنوان "اعتراض غير آمن وغير محترف لطائرة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز "بي8" من قبل مقاتلة روسية "سو-35إس" فوق البحر الأبيض المتوسط".

وقام قائد الطائرة الأمريكية بتوثيق المقطع من داخل القمرة، حيث يتبين أن مقاتلتين روسيتين كانتا على جانبي الطائرة الأمريكية.

وقال الجنرال، ميخائيل ماكاروك، لوكالة "سبوتنيك" معلقا على ما ادعاه الأسطول السادس من اعتراض غير آمن "إن الاتهامات الأمريكية للطيارين الروس بالاعتراض غير الآمن لطائرة استطلاع فوق البحر الأبيض المتوسط هي نفاق".

وأضاف "يحاول الجانب الأمريكي تعويض فشله (عبر هذه التصريحات) في جمع معلومات عن المعدات العسكرية الروسية".