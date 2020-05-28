الذرة تحرك صواريخ "توماهوك" الأمريكية

طور مختبر لوس ألاموس الأمريكي الوطني (الذي صنع أول قنبلة ذرية في العالم)، وقودا لصواريخ كروز يعتمد على نبات الذرة.

ووفقا لصحيفة "Popular Mechanics"، فإن البحرية الأمريكية، التي تمتلك ترسانة من 4000 صاروخ توماهوك ، لن تعتمد على العوامل الخارجية، حيث أن الدورة الكاملة لزراعة ومعالجة الذرة تحدث في الولايات المتحدة.

على عكس الصواريخ الأخرى، يتم تشغيل صواريخ توماهوك بمحرك توربيني، حيث يحتاج إلى كيروسين الطيران من طراز "JP-10" الذي يتم اشتقاقه من النفط.

وقام مختبر لوس ألاموس بتطوير بديل لهذا النوع من الوقود استنادا إلى معالجة نفايات الذرة وتحويلها إلى إيثانول. وأهم ميزة للوقود الجديد هي أن الولايات المتحدة تزرع ما يكفي من الذرة بحيث يمكنها التخلص من الأسواق الخارجية.

ووفقا للصحيفة، فإن الوقود على أساس الذرة لا يستخدم أحماضا قوية، الأمر الذي يجعله صديقا للبيئة.