البحرية الروسية تتسلم الغواصة النووية "كنياز فلاديمير"... فيديو وصور

صرح الممثل الرسمي للشركة المتحدة لبناء السفن الروسية، بأن البحرية الروسية تسلمت، اليوم الخميس، الغواصة النووية "كنياز فلاديمير".

وأكد ممثل الشركة لـ "سبوتنيك" أنه تم توقيع عقد الاستلام من قبل البحرية الروسية اليوم، في مدينة سيفيرودفينسك.

وأضاف الممثل "في المستقبل القريب سيتم رفع العلم على الغواصة، وبعد ذلك ستدخل ضمن المجموعات القتالية للأسطول الشمالي.

Атомный подводный ракетоносец К-549 "Князь Владимир" для ВМФ России с триумфом и гудками возвращается в Северодвинск после всех испытаний! pic.twitter.com/1r7zcgLvFB — Анатолий Власов 🇷🇺 (@AnatolyVlasov87) May 24, 2020

وأنهت الغواصة الاستراتيجية "كنياز فلاديمير" الاختبارات في البحر الأبيض التي جرت منذ 12 مايو/ أيار.

وعادت الغواصة إلى سيفيرودفينسك. وشارك في الاختبارات زوارق جر من القاعدة البحرية للبحر الأبيض وسفينة الإنقاذ "ميخائيل رودنيتسكي".

АПЛ "Князь Владимир" вышла в море на финальные испытания. Фото: Севмаш, Олег Кулешов. pic.twitter.com/94ooiJpzeE — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) May 14, 2020

"كنياز فلاديمير" الغواصة الرئيسية من المشروع "بوري- أ". تتميز الغواصة بأنظمة المناورة والبقاء في العمق والتخفي. وهي تحمل 16 صاروخا باليستيا من طراز بولافا. يمكن للطراد أيضا استخدام صواريخ كروز وطوربيدات الصواريخ.

Атомная подводная лодка стратегического назначения К-549 "Князь Владимир", построенная по модернизированному проекту 955А "Борей-А" для Северного флота ВМФ России, выходит в море из Северодвинска pic.twitter.com/vP8HggvX0P — Вежливые люди (@vezhlivo) May 20, 2020

"كنياز فلاديمير" ليست مجرد حاملة صواريخ من طراز "بوري"، ولكن أول غواصة بنيت في إطار مشروع "بوري-أ" المحسن. ظاهريًا، تختلف عن أسلافها في شكلها الانسيابي: اختفت حدبة السطح - وبالتالي، تحسنت الخصائص المائية والصوتية للغواصة، كما تم تجهيز الغواصة الجديدة بالسونارات المتقدمة وأنظمة الاتصالات والتحكم في الأسلحة، وتم تحسين ظروف معيشة الطاقم.