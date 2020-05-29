مجلة تقيم اختبارات "تو-22" المحدثة

علقت المجلة الأمريكية "The National Interest" على اختبارات القاذفة الأسرع من الصوت التابعة لسلاح الجو الروسي "تو-22إم3إم" في وضع "الأسرع من الصوت". وأشار المنشور إلى أن الطائرة يمكن أن تصمد أمام حاملات الطائرات الأمريكية.

تو-22إم3إم - هي نسخة حديثة من حاملة الصواريخ بعيدة المدى الأسرع من الصوت تو-22إم3 بجناح اجتياح عكسي. فيها 80 في المئة من إلكترونيات الطيران الجديدة مقارنة مع تو-22إم3 الأصلية. وكذلك المعدات الإلكترونية الجديدة، بما في ذلك الملاحة والاتصالات وتحديد الهدف وأنظمة إدارة المحرك والحرب الإلكترونية.

ستحمل القاذفات صواريخ كروز من طراز خي-32 التي تطلق من مسافة 600 إلى ألف كيلومتر. تسمح خي-32 للطائرة بأن تحتل موقعًا فريدًا بين القاذفات. بالإضافة إلى ذلك، قد تزود تو-22إم3إم بصاروخ أسرع من الصوت.

من المقرر أن تكتمل الاختبارات الأولية لـ"تو-22إم3إم في عام 2020. ستبدأ القوات الجوية الروسية في الحصول على قاذفات مطورة في عام 2021.

وبحسب المجلة، فإن التحديث سيزيد من دقة الملاحة ويبسط صيانة الطائرات والإعداد للطيران.