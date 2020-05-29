ميزات الدبابة الجزائرية "تي-72" المحدثة... صور

أصبحت "تي-72إم1إم" الجزائرية، التي تم تحديثها بمساعدة روسية، مساوية في العديد من النواحي لدبابات القتال الرئيسية الأجنبية الحديثة.

كشف المدون الجزائري KAD-GHANI عن بعض ميزات هذه المركبات القتالية على صفحته في تويتر.

تم استبدال جميع المعدات الداخلية تقريبًا. على سبيل المثال، وفقًا لبياناته، فإن الدبابة زودت بنظام تحديد الهدف بي3أو-7 المضاد للطائرات. وبفضل هذا، فإن العسكريين لديهم الفرصة لضرب أهداف العدو منخفضة العلو، وتحميهم الدروع الرئيسية.

كما تم نظام تحديد هدف القائد تي كي إن-4إس، حيث لا يمكن فقط اكتشاف العدو، ولكن أيضًا، إذا لزم الأمر، إطلاق النار من مدفع 125 ملم ومدفع رشاش.

تم تجهيز المشغل المدفعي بنظام تحديد الهدف حديث متعدد القنوات "سوسنا-أو"، ما يجعل من الممكن استخدام أسلحة المدفعية والصواريخ بشكل فعال في أوقات مختلفة من اليوم.

تم تركيب محطة راديو جديدة على الدبابة، وهناك أجهزة استشعار بإشعاع الليزر ومعدات خاصة لإنشاء ستائر الهباء الجوي.

في الليل، يساعد جهاز تي في إن-5 الجديد، والذي له خصائص أفضل من سابقه، السائقين في الرؤية.

وفقًا لـ KAD-GHANI، تم استخدام محرك V-92C2 بقوة 1000 حصان كمحطة للطاقة.