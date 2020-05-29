ميزات الدبابة الجزائرية "تي-72" المحدثة... صور

كشف المدون الجزائري KAD-GHANI عن بعض ميزات هذه المركبات القتالية على صفحته في تويتر.
تم استبدال جميع المعدات الداخلية تقريبًا. على سبيل المثال، وفقًا لبياناته، فإن الدبابة زودت بنظام تحديد الهدف بي3أو-7 المضاد للطائرات. وبفضل هذا، فإن العسكريين لديهم الفرصة لضرب أهداف العدو منخفضة العلو، وتحميهم الدروع الرئيسية.
— KAD-GHANI (@kad_ghani) May 26, 2020
كما تم نظام تحديد هدف القائد تي كي إن-4إس، حيث لا يمكن فقط اكتشاف العدو، ولكن أيضًا، إذا لزم الأمر، إطلاق النار من مدفع 125 ملم ومدفع رشاش.
تم تجهيز المشغل المدفعي بنظام تحديد الهدف حديث متعدد القنوات "سوسنا-أو"، ما يجعل من الممكن استخدام أسلحة المدفعية والصواريخ بشكل فعال في أوقات مختلفة من اليوم.
— KAD-GHANI (@kad_ghani) May 26, 2020
تم تركيب محطة راديو جديدة على الدبابة، وهناك أجهزة استشعار بإشعاع الليزر ومعدات خاصة لإنشاء ستائر الهباء الجوي.
في الليل، يساعد جهاز تي في إن-5 الجديد، والذي له خصائص أفضل من سابقه، السائقين في الرؤية.
— KAD-GHANI (@kad_ghani) May 26, 2020
وفقًا لـ KAD-GHANI، تم استخدام محرك V-92C2 بقوة 1000 حصان كمحطة للطاقة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)