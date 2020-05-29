صحيفة: السفينة السرية الروسية الجديدة يمكن أن تهدد حاملات الطائرات الأمريكية

وأشار محللون صينيون إلى أنه في روسيا منذ وقت ليس ببعيد، تم إطلاق سفينة أبحاث كبيرة تسمى "أكاديميك أغييف". لم تولي الصحافة العالمية سوى القليل من الاهتمام لهذا الحدث. الحقيقة هي أن الأسطول الروسي سيتلقى قريباً سفينة غامضة حقًا يمكن أن تهدد حاملات الطائرات الأمريكية حتى بدون أسلحة.

وقال الخبراء الصينيون: "هذه سفينة بحث غامضة، وليس لديها أسلحة قوية على متنها، ولكن يمكن أن تكون مشكلة كبيرة لحاملات الطائرات. ميزة "أكاديميك أغييف" هي أنها في أيدي ماهرة وستصبح أكثر خطورة من الغواصات النووية المسيرة".

لا يُعرف الكثير عن سفينة الأبحاث ذات الأغراض الخاصة "أكاديميك أغييف" من المشروع 16450. هي مخصصة للبحوث الأوقيانوغرافية. يتم الحفاظ على الخصائص التقنية للمنتج الجديد بسرية تامة، ما يسمح لنا بالتحدث عنها باعتبارها أحد أكثر المشاريع الغامضة والسرية في روسيا. يعتقد الخبراء الصينيون أن "أكاديميك أغييف" ستحصل على معدات فريدة من نوعها لأعماق البحار، بمساعدتها لا يمكنها فقط استكشاف المحيط العالمي، ولكن أيضًا جمع معلومات استخبارية قيمة.

وأضاف الصحفيون الصينيون أن "هذه السفينة، من الناحية النظرية، ستكون قادرة على القيام بجزء من وظيفة جمع المعلومات حول القوات السطحية وغواصات العدو".

سيتم إرسال البيانات المستلمة إلى السفن أو الطائرات الأخرى في الوقت الفعلي. يمكن أن يكون ذلك مشكلة كبيرة لحاملات الطائرات الأمريكية وسيعرضها لهجمات الصواريخ. تخطط روسيا لإنشاء محطة آلية (ADS) لرصد الوضع في البحار والمحيطات. بمساعدتها، سيتم رصد جميع الحركات غير المصرح بها داخل نطاق الشبكة. ومع ذلك، ليس هذا هو الخطر الرئيسي على الغرب المنبثق من سفن البحث هذه. يخشى البنتاغون أكثر من أن تتمكن من الاتصال بأنظمة الكابلات في أعماق البحار واعتراض المعلومات التي تتدفق من خلالها. أيضا، لا يتم استبعاد خيار تدميرها، مما سيؤدي إلى مشاكل في الوصول إلى الإنترنت للولايات المتحدة وأوروبا.