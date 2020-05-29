أمريكا تنشر شبكة من "الجيل الخامس" في قاعدة القوات الجوية في نيفادا

أعلن البنتاغون أنه سيتم نشر شبكة اتصالات الجيل الخامس (5G) بحلول يناير كانون الثاني 2021 في قاعدة القوات الجوية الأمريكية نيليس في نيفادا.

وقال المدير الفني المتخصص بـ "5G" في البنتاغون: "وزارة الدفاع تدرك أن تقنية 5G ضرورية للحفاظ على المزايا العسكرية والاقتصادية لأمريكا. نخطط لبدء بناء شبكة في قاعدة نيليس في يوليو/ تموز وتشغيلها بالكامل في يناير من العام المقبل".

وأوضح أنه في يناير سيبدأ اختبار الشبكة، والذي سيستمر لمدة عام. وقال البنتاغون: "ستظهر أبراج الاتصال المتنقلة في الشبكة، والتي يمكن تثبيتها وإزالتها في أقل من ساعة. وسيشمل الاختبار مراكز تشغيل متنقلة حيث سيستخدم أعضاء الفريق الشبكة أثناء القيادة".

وأشار البنتاغون أيضًا إلى أن شبكة 5G في نيفادا ستكون واحدة من سلسلة من هذه الشبكات في القواعد العسكرية الأمريكية. من بين القواعد الأخرى قاعدة "هيل" الجوية في يوتا، وقاعدة "لويس ماكورد" في ولاية واشنطن، والقاعدة اللوجستية لمشاة البحرية في جورجيا، وقاعدة "سان دييغو" البحرية في كاليفورنيا.

ظهرت التقارير حول بناء الشبكة على خلفية خلاف في الإدارة الأمريكية حول مشروع Ligado لنشر شبكات 5G في البلاد. يعارض البنتاغون والعديد من وكالات إنفاذ القانون الأخرى المشروع، وتصر على أنه سيتداخل مع أنظمة الاتصالات العسكرية والمدنية، ولا سيما نظام تحديد المواقع العالمي GPS. في المقابل، تدعم وزارة الخارجية وهيئة الاتصالات الفيدرالية المشروع.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ مشاريع 5G الفردية في الولايات المتحدة من قبل مشغلي شبكات الهاتف المحمول الكبيرة.