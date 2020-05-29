الطوربيدات الروسية تصبح أكثر خطورة على العدو

سيزيد مدى ودقة الطوربيدات الروسية بفضل نظام التوجيه الجديد الذي تم تطويره في معهد أبحاث الأجهزة الإلكترونية.

أعلنت الخدمة الصحفية لشركة "روستيخ" الروسية أن الأخصائيين تمكنوا من زيادة مدى الكشف عن الهدف للطوربيدات وزيادة احتمال تدميره.

يمكن استخدام نظام التوجيه الجديد في طوربيدات من عيارات مختلفة لإطلاق النار على الأهداف السطحية وتحت الماء.

قال فاليري إدبافنيك، نائب رئيس المعهد، "هذا الابتكار متفوق في خصائصه على نظرائه المحلية والأجنبية. في الوقت نفسه، المعدات الجديدة أصغر حجما وأكثر اقتصادا وأرخص من المعدات السابقة".