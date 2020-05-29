الجيش الروسي يحصل على مركبات قتالية مع نظام الذكاء الاصطناعي

وقال نائب وزير الدفاع، بطل الاتحاد الروسي، الجنرال دميتري بولغاكوف، لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية: "في الوقت الحاضر، تشمل الاتجاهات الهامة في تطوير تكنولوجيا المركبات العسكرية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإمكانية استخدامها في القطب الشمالي في ظروف مناخية وتضاريس صعبة".

يشار إلى أنه تم عرض مركبة قطبية لجميع التضاريس مع نظام الذكاء الاصطناعي سناوباص في الصيف الماضي. تم صنع المركبة على شكل سلسلة قاطرات، مما يسمح لها بقطع طرق الجليد. يمكن أيضًا للمركبة أن تسبح في الماء، وتتغلب على العوائق الرأسية التي يصل ارتفاعها إلى 1.6 مترًا والشقوق التي يصل عرضها إلى مترين. يسمح الذكاء الاصطناعي Snowbus بالحركة دون سائق. تحتوي المركبة على مولد ديزل ومحركات للجر. أقصى وقت للحركة الآلية يصل إلى 120 ساعة.

في أبريل / نيسان، أجرى مصنع كاما للسيارات اختبارات ناجحة للشاحنات المسيرة، والتي قطعت 2.5 ألف كيلومتر في ظروف القطب الشمالي. أثبتت شاحنات كاماز القدرة على التحرك على طول مسارات معينة بدقة عالية، وتبادل المعلومات، والتعرف على العقبات في جزء من الثانية وحساب الطريق مع مراعاة وضع حركة المرور. تم التحكم في حركة الشاحنات المسيرة من مركز تحكم مجهز بشكل خاص.

ومع ذلك، فإن التوقيت الدقيق لحصول الجيش الروسي على المركبات المسيرة غير معروف حتى الآن.