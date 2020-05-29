مدرعات يحصل عليها الجيش الروسي في هذا العام

أعلن رئيس المديرية العامة للمدرعات في وزارة الدفاع الروسية، اللواء سيرغي بيبيك، أنه سيتم تسليم القوات الروسية في عام 2020 أحدث المدرعات.

وقال بيبيك في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية: "في عام 2020، من المخطط شراء وتسليم حوالي 4 آلاف وحدة من المدرعات الحديثة. في عام 2019، تم تسليم نحو 3.5 ألف مدرعة إلى القوات الروسية".

ووفقًا لسيرغي بيبيك، يعمل المتخصصون العسكريون حاليًا على إنشاء سلسلة من مركبات "تورنادو"، ومركبات النقل الخاصة من طراز "بيغي" والعربات المحمية ذات الأغراض الخاصة "تايفون-في دي في" التي يتم إنزالها بالمظلات. كما يجري تحديث المركبات متعددة الأغراض "موتوفوز" و"موستانغ".

يمكن استخدام المركبات الحديثة لنقل الأفراد ولتركيب أسلحة من مختلف الأنواع.

وأضاف بيبيك أن حصة المدرعات الحديثة في القوات المسلحة الروسية تبلغ اليوم 90٪ تقريبًا.

وقال بيبيك: "اليوم، تبلغ حصة المركبات الحديثة في وحدات الاستعداد الدائم للقوات المسلحة الروسية 87٪".