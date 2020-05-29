مقاتلة قابلة للطي... كيف تم إنشاء الطائرة المتحولة السوفيتية "إيس-1"

قبل 80 عامًا، بالضبط في 29 مايو/ أيار 1940، حدثت أول رحلة لطائرة "إيس-1". كانت هذه الطائرة فريدة لأنها يمكن أن تتحول من طائرة ذات سطحين إلى طائرة أحادية السطح في الجو مباشرة. في السابق، لم يكن تاريخ الطيران يعرف أي شيء من هذا القبيل.

في مطلع الثلاثينيات من القرن التاسع عشر، وأربعينيات القرن العشرين، لم تطرد الطائرات أحادية السطح الطائرات ثنائية السطح بعد، واستمر النوعان من الطائرات في التعايش، حيث كان لهما مزايا. تتفوق الطائرات أحادية السطح بشكل ملحوظ في السرعة، ولكنها تحتاج إلى مدرج أطول. نظرًا لمساحة الجناح الكبيرة، تتمتع الطائرات ذات السطحين بقوة رفع أكبر، وتقلع من مدرج قصير، وتناور بشكل أفضل وتكون أصغر حجمًا بشكل عام بفضل باع الجناح الصغير. تمكن مصمم الطائرات فلاديمير شيفتشينكو من الجمع بين مزايا كلا النوعين من الطائرات في آلة واحدة.

النموذج الأولي

تم تقديم النموذجي الأولي للمقاتلة الجديدة "إيس-1" تماما في أبريل/ نيسان 1938. بعد ذلك، عرض على المتخصصين عمل للطائرة ذات السطحين - في بضع ثوانٍ فقط، لم تتم إدخال معدات الهبوط فحسب، بل أيضًا الأجنحة السفلية. تم سحب أجزائها إلى فتحات في بدن الطائرة. أعجب الطيارون والمهندسون الذين حضروا العرض بما رأوه وتم نقل المعلومات على الفور إلى قيادة البلاد. سرعان ما وافق ستالين شخصيًا على المشروع، وتم تخصيص التمويل لتطوير الطائرة، حصل شيفتشينكو على فريق من المتخصصين المؤهلين تأهيلا عاليا.

بعد ذلك بعامين، حدثت الرحلة الأولى، على الرغم من ذلك، وخلال كل من الرحلات الجوية التالية، لم يتم إدخال الأجنحة السفلية - بدأت الاختبارات بفحص الآليات الرئيسية. كانت الطائرة مثالية في الجو، لذلك في نهاية يونيو/ حزيران من نفس العام، تم اختبار آلية الأجنحة القابلة للطي أخيرًا - ومرة ​​أخرى سار كل شيء بسلاسة. الشيء الوحيد الذي اشتكى منه الطيارون لم تكن الرؤية العامة جيدة. بالإضافة إلى ذلك، لم يوضع أقوى محرك في أول تجربة، لذلك لم تتمكن إيس-1 من الوصول لسرعة عالية.

طائرة "إيس-2"

في يناير 1941، تم بناء طائرة ثانية "إيس-2". حصلت على محرك أقوى بكثير، وصلت السرعة القصوى المقدرة للرحلة إلى 600 كم في الساعة، وهو ما يتوافق مع أفضل المقاتلات في ذلك الوقت. بالإضافة إلى ذلك، زودت الآلة الجديدة بأسلحة أكثر قوة - رشاشان عيار 12.7 و 7.62 ملم.

بدأت الاختبارات، ولكن سرعان ما تم تقليص البرنامج بسبب اندلاع الحرب، وكذلك لعدد من الأسباب الأخرى. كان إنتاج هذه الآلات عملاً جديدًا ومعقدًا إلى حد ما، وكانت التكلفة النهائية أعلى من تكلفة المقاتلات الآخرى. بالإضافة إلى ذلك، لم تتمكن "إيس-2" في ذلك الوقت من إثبات ميزتها الرئيسية من الناحية النظرية - قدرة عالية على المناورة أثناء المعركة، حيث كانت تنزل الأجنحة السفلية مع معدات الهبوط، مما زاد من مقاومة الهواء بشكل حاد وانخفاض السرعة. قام شيفتشينكو بإصلاح هذا العيب عند "إيس-4" خلال الحرب.

ومع ذلك، تطورت صناعة الطائرات ككل في اتجاه مختلف تمامًا، وكان عصر الطائرات النفاثة يتقدم بسرعة، ولذلك بقيت "إيس" مجرد تصميم.