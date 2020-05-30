أحدث سفينة إنزال روسية تطلق النار في البحر أثناء الاختبارات

قام طاقم أحدث سفينة إنزال كبيرة "بيتر مورغونوف" ، التي أكملت الاختبارات البحرية للمصنع، بعمليات إطلاق من المدفعية على الأهداف الجوية وعلى سطح البحر.

تم التحقق من الأسلحة في حقول التدريب البحرية لأسطول البلطيق في منطقة كالينينغراد مع ممثلي مصنع البلطيق "يانتار" لبناء السفن، حيث تم بناء "بيتر مورغونوف". شارك في اختبارات "بيتر مورغونوف" سفن حربية وسفن أسطول مساعدة وطيران بحري وقوات ساحلية من أسطول بحر البلطيق.

وفقًا لقسم دعم المعلومات في الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الغربية لأسطول بحر البلطيق، في المرحلة السابقة من الاختبار، قامت مروحيات كا-27 وطائرات سو-30إس إم و سو-27 و سو-24 برحلة ذهابًا وإيابًا فوق السفينة. لقد قامت بمحاكاة تصرفات وسائل العدو الافتراضي الجوية بسرعات وارتفاعات ومسافات مختلفة لاختبار الأسلحة التقنية الراديوية ومحطات رادار أنظمة الدفاع الجوي في السفينة.

قبل ذلك، تم تحميل أنواع مختلفة من المركبات المدرعة (الدبابات وناقلات الجنود المدرعة وغيرها من المركبات القتالية) ، وأفراد مشاة البحرية و 11 فيلق من أسطول البلطيق وتفريغها في حجرة الإنزال في السفينة، في قاعدة الأسطول الرئيسي.

تم إطلاق أحدث سفينة إنزال كبيرة "بيتر مورغونوف" - أول سفينة من الإنتاج الضخم من المشروع 11711 - في مايو أيار 2018. سفن هذا المشروع قادرة على استيعاب ما يصل إلى 13 وحدة من المعدات الثقيلة (الدبابات) أو ما يصل إلى 36 مركبة قتال مشاة أو ناقلات أفراد مدرعة، وكذلك أفراد وحدات الهجوم الجوي.