مدججة بالأسلحة...صحيفة صينية تقيم غواصة روسية جديدة

ذكرت صحيفة "غوانمين جيباو" أنه يُفترض أن تعمل غواصات مشروع 545 "لايكا" لأكثر من 50 عامًا.

كما تحدثت الصحيفة عن خصائص الغواصة الجديدة. سعتها حوالي 11340 طن. تستطيع "لايكا" الحركة بسرعة حوالي 35 عقدة والغوص إلى عمق 600 متر. الإبحار الذاتي 90 يوما. بفضل استخدام المواد المركبة، سيتم تقليل الوزن والصوت الناتج عن الغواصة العائمة.

يولي الخبراء الصينيون اهتمامًا خاصًا لأسلحة "لايكا" المثيرة للإعجاب. وهي، على وجه الخصوص، ستكون حاملة صواريخ كروز "كاليبر" وصواريخ "تسيركون" الأسرع من الصوت وصواريخ "أونيكس" المضادة للسفن الأسرع من الصوت. أيضا في ترسانة الغواصة الجديدة يمكن أن تكون المنظومة الصاروخية "إيغلا" وصواريخ "أوتفيت" والصواريخ الغواصة "خيشنيك" وطوربيدات "فيزيك-1" وطوربيدات أو إس إيه تي-80، و"لاستا" المضادة للطوربيدات والصواريخ الصغيرة "بي إم إر-2" والطوربيدات الصغيرة إم تي بي كي-1. وأشارت الصحيفة إلى أن "لايكا" مدججة بالسلاح.

ميزة أخرى للغواصة، وهي أنها متعددة المهام. سيتم تحقيق ذلك بفضل التصميم النموذجي للغواصة. على طول بدن الغواصة، تم تركيب أنظمة الإطلاق العمودي "كاليبر" و"أونيكس" و"تسيركون". ومع ذلك، يمكن استبدال هذا النظام، بوحدة إطلاق صواريخ باليستية. وبالتالي، سيكون من الممكن استخدام نفس المنصة كطراد صواريخ استراتيجي أو كغواصة متعددة المهام.