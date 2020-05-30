مقاتلات أوكرانية ترافق طائرات أمريكية فوق البحر الأسود

رافقت مقاتلتان أوكرانيتان "سو-27" ومقاتلتان "ميغ-29" قاذفات القنابل الاستراتيجية B-1B Lancer الأمريكية من الحدود البولندية، حسبما أعلنت الخدمة الصحفية لقيادة سلاح الجو في أوكرانيا يوم أمس.

وفقًا للجيش الأوكراني، اخترقت طائرتان من طراز B-1B لانسر المجال الجوي لأوكرانيا صباح 29 مايو أيار. وأشارت القيادة في صفحتها على فيسبوك إلى أن "مقاتلات القوات الجوية الأوكرانية - زوج من سو-27 وزوج من ميغ-29 انضمت إلى الطائرات الأمريكية ورافقتها على طول مسار معين".

أقلعت B-1B Lancer من القاعدة الجوية الأمريكية Ellsworth ، وحلقت عبر المحيط الأطلسي وأراضي الدول الأوروبية. وتزودت فوق البحر الأسود بالوقود من الناقلة الأمريكية KS-135.

ويذكر أن وزراة الدفاع الروسية، أعلنت يوم أمس الجمعة، بأنه تم رصد قاذفات أمريكية من نوع B-1B، فوق البحر الأسود وبحر البلطيق، لتقوم مقاتلات روسية باعتراضها.