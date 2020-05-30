مجلة تشيد بـ"مدفع القيصر" السوفيتي

كرّس الكاتب كاليب لارسن مقالًا للمدفعية المضادة للطائرات السوفيتية زو-23.

زو-23- هو" مدفع القيصر". وقد تم تطوير المدفع المضادة للطائرات عيار 23 ملم في أواخر الخمسينات في الاتحاد السوفيتي لمكافحة الطائرات منخفضة الارتفاع. ولكن يمكن استخدامه أيضًا ضد المشاة والأهداف غير المدرعة أو المدرعة الخفيفة.

يزن المدفع 950 كغم. على الرغم من الوزن الثقيل، فإن زو-23 يتحرك بشكل مدهش. يتم وضعه في وضع قتالي في أقل من دقيقة واحدة.

تطلق كلا السبطانتين قذائف قوية عيار 23x152 ملم ، لكنهما تسخنان بسرعة أثناء إطلاق النار لفترة طويلة. ​​المعدل الإجمالي للإطلاق منخفض لأنه يستغرق وقتًا لاستبدال السبطانة.

كان زو-23 مختلفًا خلال الحرب الأفغانية، حيث تم تكييفه جيدًا مع الطبيعة الجبلية شديدة الانحدار في البلاد. استخدمت قوات التحالف في أفغانستان هذه الميزة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

اليوم، أصبح زو-23 مشهورا كسلاح مثبت على المركبات. ويتم تجهيز الشاحنات والمركبات به. ويعمل المدفع بفعالية في النزاعات التي تكون فيها سرعة الحركة مهمة، وأيضًا حيث لا يكون لدى الأطراف دبابات أو ناقلات الأفراد المدرعة.

في الختام، أشار الكاتب إلى أنه مع تطور الطيران، يتناقص دور زو-23 كسلاح مضاد للطائرات. لهذا هناك سلاح أكثر تقدما. ومع ذلك، فإن زو-23 سيكون مطلوبًا لفترة طويلة في النزاعات المحلية المختلفة.