الطراد الصاروخي "بطرس الأكبر" يستعد للخروج إلى بحر بارنتس

استعد طاقم الطراد الصاروخي الثقيل الذي يعمل بالطاقة النووية "بطرس الأكبر" للخروج إلى بحر بارنتس. هناك سيقوم بتنفيذ عدد من المهام القتالية.

وفقا لرئيس الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي، الكابتن فاديم سيرغا​​، فإن الأسطول الرئيسي سيذهب إلى البحر الأسبوع المقبل. وقام الطاقم بإمداد الطراد بالذخيرة المدفعية والصاروخية.

اجتاز البحارة اختبارات في تخصصاتهم، وأجروا تدريبات في المواقع العسكرية، وتدربوا على إبقاء السفينة صامدة، وإعداد الطراد للمعركة والحملة، وكذلك الإبحار في المسارات الضيقة.

في بحر بارنتس، سيختبر البحارة مجموعة من الأسلحة، والأسلحة التقنية اللاسلكية، وأسلحة السونار، ومعدات الحرب الإلكترونية.

"بطرس الأكبر" - طراد صواريخ نووي ثقيل من مشروع 1144. صمم لتدمير حاملات الطائرات للعدو. السعة 23.7 الف طن. الإبحار الذاتي - 60 يومًا ، المدى - غير محدود. الطاقم - 1035 من العسكريين، 800 منهم من البحارة. وهي تحمل أسلحة مدفعية وصواريخ مضادة للغواصات وأسلحة أخرى. ومجموعة طيران - ثلاث مروحيات كا-27.