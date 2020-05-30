إعلام: الولايات المتحدة تعتزم بيع الرياض 7.5 ألف قنبلة عالية الدقة

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيع حوالي 7.5 ألف قنبلة موجهة عالية الدقة إلى المملكة العربية السعودية مقابل حوالي 500 مليون دولار، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر في الكونغرس الأمريكي.

وفقًا للمصادر، تم إرسال إشعار مسبق بخطط التوريد والبيع في منتصف يناير كانون الأول إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.

وأكدت المصادر أنه إذا تمت الموافقة على ذلك، فإن المملكة العربية السعودية ستشتري من الولايات المتحدة 7500 قنابل طائرات Paveway IV عالية الدقة المصنعة بشركة Raytheon Technologies.

وأضافت المصادر أن حكومة الولايات المتحدة ستلتزم بإنتاج Raytheon Technologies أسلحة أخرى بقيمة 106 مليون دولار في المملكة العربية السعودية.

في عام 2019، وكل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وزارة الخارجية بالموافقة على 22 صفقة أسلحة معلقة بقيمة 8.1 مليار دولار للأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لمواجهة إيران. في الوقت نفسه، كان ينظر في تجميع عدد من الأسلحة عالية الدقة في المملكة العربية السعودية.