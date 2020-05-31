دولة أوروبية قريبة من روسيا تتسلم مقاتلات "إف-35" أمريكية... فيديو

وصلت دفعة أخرى من ثلاثة مقاتلات من طراز "إف-35 لايتنيغ الثانية" إلى قاعدة إيرلاند الجوية في النرويج، تم شراؤها من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفقاً لقيادة سلاح الجو النرويجي.

وبحسب موقع "بلغارين ميلتاري"، ارتفع بذلك العدد الإجمالي للطائرات القادمة إلى النرويج إلى 18، كما تم نشر سبع طائرات نرويجية أخرى من طراز "إف-35" حتى الآن في قاعدة لوك الجوية (أريزونا)، حيث يتم استخدامها لتدريب أفراد القوات الجوية النرويجية والفنيين.

وكانت وزارة الدفاع النرويجية في عام 2018 أعلنت اختيار طائرات "إف-35 لايتنيغ الثانية" في مناقصة لتزويد الجيل الجديد من المقاتلات للقوات الجوية للبلاد، واستبدال 57 طائرة "إف-16" والتي من المتوقع سحبها من الخدمة في عام 2022.

وتعد طائرة "إف-35 لايتينغ" من أشهر مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية، وهي مقاتلة تفوق جوي شبحية متعددة المهام، تمتلك قدرات مناورة عالية، وهي ذات مقعد واحد ومحرك واحد.

يمكن أن تصل السرعة القصوى لهذه الطائرة إلى 1930 كيلومتر في الساعة، كما يتجاوز مداها الـ 2220 كيلومتر دون الحاجة إلى التزود بالوقود.

وتخطط وزارة الدفاع النرويجية في النهاية للحصول على ما يصل إلى 52 طائرة "إف-35 لايتنيغ" الجديدة، وتقدر قيمة الشراء بـ بحوالي 8.33 مليار دولار.

وتم استلام أول مقاتلة نرويجية من طراز "إف-35" في حفل أقيم في 22 أيلول/سبتمبر 2015 في منشأة في "فورت وورث" في تكساس.

وهبطت أول ثلاث طائرات مقاتلة من طراز "إف-35 لايتنغ" في قاعدة "أورلاند" الجوية في عام 2017، ووصلت الشحنات التالية إلى قاعدة أورلاند في 2018 و2019.

وأعلنت قيادة القوات الجوية النرويجية في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 أن أسطول مقاتلات "إف-35 لايتنغ الثانية" قد وصل إلى حالة الاستعداد الأولي للاستخدام القتالي، وتخطط قيادة القوة الجوية للإعلان عن الاستعداد الكامل للطائرة للاستخدام القتالي في عام 2025.

وبحلول عام 2022، سيكون لدى القوات الجوية النرويجية عدد كافٍ من طائرات "إف-35"، بالإضافة إلى طيارين وفنيين مدربي.

وفقاً للخطط المعتمدة، من عام 2018، يجب أن تتلقى القوات الجوية النرويجية 6 طائرات "إف-35" جديدة سنوياً حتى عام 2024، ويقدر مبدئياً عمر طائرة "إف-35" بـ 40 عاماً.