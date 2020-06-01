تدريبات غريبة وفريدة من نوعها للعسكريين الصينيين... فيديو

ويظهر الفيديو تدريبات غريبة وفي ظروف غير اعتيادية، على سبيل المثال يتلقى العسكري ركلات على سلاحه، أو يتم الوقوف فوق قدمه.
Тренировки китайских огнемётчиков pic.twitter.com/3RD6clGDP1— Volodin-Topwar (@VolodinTopwar) May 30, 2020
بالإضافة إلى ذلك، يمكن ملاحظة كيف يتم رفع العسكري من قبل زملائه، وفي نفس الوقت يحافظ بشكل ثابت على وضعيته، كما يمكن مشاهدة دقة إطلاق النيران من قاذفات اللهب في ساحات التدريب.
وتهدف جميع التمارين غير الاعتيادية إلى رفع ثقة المقاتلين بأنفسهم واستخدام الأسلحة بشكل مميز بمختلف الظروف التي يمكن أن يواجهها الجندي في المعركة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)