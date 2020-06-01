تدريبات غريبة وفريدة من نوعها للعسكريين الصينيين... فيديو

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد تدريبات فريدة وغريبة من نوعها لجنودٍ وهم يقذفون اللهب، في جيش التحرير الشعبي الصيني.

ويظهر الفيديو تدريبات غريبة وفي ظروف غير اعتيادية، على سبيل المثال يتلقى العسكري ركلات على سلاحه، أو يتم الوقوف فوق قدمه.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن ملاحظة كيف يتم رفع العسكري من قبل زملائه، وفي نفس الوقت يحافظ بشكل ثابت على وضعيته، كما يمكن مشاهدة دقة إطلاق النيران من قاذفات اللهب في ساحات التدريب.

وتهدف جميع التمارين غير الاعتيادية إلى رفع ثقة المقاتلين بأنفسهم واستخدام الأسلحة بشكل مميز بمختلف الظروف التي يمكن أن يواجهها الجندي في المعركة.