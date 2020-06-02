أوكرانيا تطلق صاروخ "نبتون"...فيديو

خلال الاختبارات الأخيرة في 28-29 مايو/ أيار 2020 ، أصاب صاروخان "إركي-360إن تسي" (نبتون) مضادان للسفن في وقت واحد هدفين بحريين، حسب موقع "ديفينس إكسبريس".

وفقًا لأوليغ كوروستليف، المصمم العام البالغ من العمر 70 عامًا والمدير العام لشركة "لوتش" (مطور منظومات "كومبات" و"ستوغنا" و"غران" و"كوبير)، تم إطلاق صاروخين إر-360 مضادين للسفن من منصة الإطلاق بفاصل زمني فقط ثانيتين. كان الهدف الأول في البحر الأسود على بعد نحو 85 كم، والثاني - نحو 110 كم.

وقال كوروستليف: "بفضل مهمة الطيران الخاصة، تلقى كل رأس صاروخ إحداثيات الأهداف: المسار، والمدى، والوقت الذي يستغرقه إصابة كل هدف... أثناء طيرانها، نزلت الصواريخ 5 أمتار فوق البحر الأسود على بعد مسافة 10-15 كيلومترًا عن الأهداف. ثم قامت الصواريخ بحساب نقطة التأثير المثلى وضربت الأهداف".

بعد ذلك، هنأ الجميع على الانتهاء بنجاح من الاختبارات. وأكد إصابة جميع الأهداف السطحية في المدى المحدد.

تم إطلاق "نبتون" في موقع الاختبار "أليبيي"" في مقاطعة أوديسا. وصمم هذا الصاروخ لتدمير السفن بسعة تصل إلى 5000 طن. لديه رأس حربي يزن 150 كغم ويصل مداه إلى 280 كم. وفقًا للخطة، يجب الانتهاء من اختبارات الحكومة في الربع الثاني من عام 2020.