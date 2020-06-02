الهند والصين تنشران قوات في المناطق المتنازع عليها...فيديو

وقعت اشتباكات بين جيشي البلدين في المناطق الجبلية المتنازع عليها بين الهند والصين، بدأت بمعارك شرسة، مما أدى إلى العديد من الإصابات.

يتجنب المشاركون في النزاع استخدام الأسلحة العسكرية، بينما يستمر تركيز أنواع مختلفة من المعدات العسكرية الثقيلة في المناطق القريبة من منطقة النزاع. يمكن أن نرى على الفيديوهات التي ظهرت على الشبكات الاجتماعية، على سبيل المثال ، نقل راجمة اللهب PHL-03.

هذه الأنظمة هي استنساخ ل 9كي58 "سميرتش" الروسية. بمساعدتها، يمكن تدمير الأهداف على مسافة تزيد عن 150 كيلومترًا، حسب "روسيسكايا غازيتا".

كما يمكن رصد "الدبابات ذات العجلات" – مركبات الدعم الناري PTL02. إنها من الأسلحة المتنقلة والمزودة بمدافع عيار 100 ملم يمكنها استخدام الذخيرة التقليدية والصواريخ الموجهة بالليزر.

وفقا للصحيفة، تم رصد لدى الجانب الهندي، مجموعة مركبات ومقاتلات "سو-30إم كي إي" المتعددة الأغراض.

SU 30 over the Ladakh skies pic.twitter.com/sbTAAD0nK4 — Danvir Singh chauhan (@danvir_chauhan) May 31, 2020

وفقا للخبراء العسكريين، فإن أي صراع بين القوى النووية القوية عسكريا، مثل الهند والصين، يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية ليس فقط على المشاركين المباشرين، ولكن أيضا على العالم بأسره.