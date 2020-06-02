حاملة الصواريخ الاستراتيجية "تو-95" تخترق الدفاع الجوي...فيديو

خلال التدريبات التكتيكية للطيران، تمكنت القاذفة اختراق منطقة الدفاع الجوي للعدو الافتراضي. على الرغم من خطورة المهمة، عمل الطاقم بهدوء وانتهت الرحلة بسلام.

تم التدريب في إطار فحص الاستعداد لقاعدة إينغيلز الجوية للطيران البعيد المدى بالقرب من ساراتوف في فترة التدريب الصيفي. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن اللجنة التي أنشأتها القيادة فحصت جودة الصيانة الروتينية لجميع معدات القاعدة الجوية: من المركبات الخفيفة إلى القاذفات الاستراتيجية.