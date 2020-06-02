عملية إنتاج صواريخ أسرع من الصوت في روسيا...فيديو

أنشأ متخصصون من جامعة سان بطرسبورغ الحكومية البحرية التقنية أول نظام ليزر في روسيا، والذي يسمح بإنتاج أجزاء من صواريخ أسرع من الصوت. ونشرت قناة "زفيزدا" مقطع فيديو يظهر عملية إنتاج المنتج.

جوهر التكنولوجيا هو "الدمج" المنهجي لمسحوق المعادن بواسطة الليزر. تقريبا يمكن الإنتاج باستخدام أي معدن: الفولاذ، البرونز، التيتانيوم، السبائك القائمة على الكوبالت، إلخ. في نفس الوقت، تكون البرامج المتخصصة مسؤولة عن التشغيل، إذ يتم تحميل نموذج ثلاثي الأبعاد للجزء المصنوع.

المنتج المعين، "ينمو أمام أعيننا". هكذا، وفقًا للمادة المنشورة، تزيد كتلة الجزء المصنوع إلى 2 كغم في الساعة. في الوقت نفسه، بفضل تقنية الإنتاج، يتمتع المنتج النهائي بأعلى متانة، فهو لا يحتوي على طبقات.

من الجدير بالذكر أن الليزر الذي ابتكره المهندسون الروس فريد من نوعه. وفقًا للمطورين، بالإضافة إلى إنتاج مكونات الصواريخ التي تفوق سرعة الصوت، يمكن استخدام الجهاز لإصلاح السفن مباشرة في البحر المفتوح، دون الحاجة للعودة إلى الرصيف.