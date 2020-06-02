الدفاع الروسية: العرض العسكري في الساحة الحمراء سيستمر ساعة ونصف

أعلن العقيد، أوليغ ساليوكوف، القائد العام للقوات البرية أن العرض العسكري سيستمر ساعة ونصف، وسيتم استخدام بعض معدات العرض العسكري لعام 1945.

وقال ساليوكوف في مؤتمر عبر الفيديو، اليوم الثلاثاء: "بداية العرض العسكري في الساعة 10:00 يوم 24 يونيو/ حزيران... ستصل المدة الإجمالية للعرض إلى ساعة ونصف الساعة".

#СелекторМО Министр обороны России провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил. Были рассмотрены вопросы боевой подготовки в летнем периоде обучения, борьбы с коронавирусной инфекцией, подготовки к Параду Победы и организации призыва. pic.twitter.com/Z3kpRYByEJ — Минобороны России (@mod_russia) June 2, 2020

ووفقا له، "سيتم استخدام بعض معدات العرض التاريخي في 24 يونيو 1945، على سبيل المثال، في بداية العرض، سيتم تنفيذ "مسيرة الذكرى السنوية"، ومن المقرر تنظيم ألعاب نارية مماثلة في المساء".

#СелекторМО #Шойгу: В параде на Красной площади будет задействовано около 14-ти тысяч человек, в том числе более восьмисот воспитанников довузовских учебных заведений и юнармейцев. Приглашены парадные расчёты 19-ти иностранных государств. — Минобороны России (@mod_russia) June 2, 2020

هذا وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بدوره، أن العرض العسكري سيكون في 9 مدن بطلة و19 مدينة أخرى حيث يتم نشر مقر المناطق العسكرية والأساطيل واتحادات القوات المسلحة. من المخطط مشاركة 64 ألف شخص و1850 قطعة من المعدات العسكرية و511 طائرة.